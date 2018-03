Declarația pe care Roxana Ciuhulescu nu a mai făcut-o despre fostul soț. “A tratat totul ca pe o joacă”

Roxana Ciuhulescu a făcut declarații despre fostul ei soț, dar și despre viața pe care o are acum alături de iubitul ei, cu care este însărcinată.

Roxana Ciuhulescu a decis anul trecut să se separe de soțul ei, Mihai Ivănescu, împreună cu care are o fată adorabilă. Vedeta s-a logodit cu Silviu Bulugioiu chiar în prima zi a anului 2018, departe de țară. Acum, Roxana Ciuhulescu este însărcinată și se pregătește să devină mamă pentru a doua oară.

Despre fostul ei partener de viață, dar și despre sarcină și edespre cum se simte acum a comentat Roxana Ciuhulescu în cadrul unei emisiuni de televiziune.

“Mă simt excelent. Mai sunt puţine haine care îmi vin. Primul trimestru a fost mai greu. Surioara mai mare a fost fericită când a auzit vestea… Viaţa mea s-a schimbat la 180 de grade. Nu m-am gândit că o să fiu atât de fericită şi împlinită. Sunt răsfăţată şi iubită. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieţii mele…

Fostul nu a ştiut să fie lângă mine şi nici să mă sprijine, plus că a tratat totul ca pe o joacă. I-am spus că nu mă mai întorc. Am început o viaţă nouă… Cred că o să am un copil zdravăn şi peste limitele normalului”, a afirmat Roxana Ciuhulescu.