Declarația pe care Teo Trandafir nu a mai făcut-o vreodată despre căsătorie. „E vina mea”

Teo Trandafir și-a deschis sufletul și a vorbit despre ce înseamnă căsătoria pentru ea. Vedeta, care a fost căsătorită de două ori, a mărturisit că nu se mai vede din nou în fața altarului.

„La altar la 50 de ani?… Mi-am dat seama că eu nu pot sta mărita­tă. E vina mea. Eu înţeleg o relaţie de lungă durată, înţeleg angajament, loialitate, chiar şi logodnă în faţa lui Dumnezeu…

Iubita mea, dacă tu înţelegi că şase luni pot însemna un mariaj înseamnă că eşti foarte îngăduitoare. Nu. Eu nu mă pricep la asta. Când mă trezesc dimineaţa şi văd lângă mine acelaşi om pe care l-am văzut zi de zi în ultimele luni… panică! „Ce-am făcut, cum scap eu de-aici?””, a declarat Teo Trandafir pentru okmagazine.ro.

„Într-o simplă relaţie, te ridici şi pleci. Eu am plecat de acasă de la mine în ziua în care n-am mai suportat”, a adăugat vedeta.

Întrebată dacă se gândește să mai aibă un copil, Teo Trandafir a afirmat:

„Nu! Eu nu mi-am dorit copii niciodată…

Nu m-am răzgândit. Eu nu sunt făcută să fiu mamă. Dar Maia a fost de la Doamne-Doamne trimisă foarte clar, cu adresă, cu tot. N-am avut ce să fac. Cum să abandonezi un copil nou-născut? Nu aveam cum să zic „Nu. M-am trezit la 36 de ani cu toată viaţa dată peste cap, cu un copil care răcnea, cu mine care nu eram pregătită pentru aşa ceva. Am plecat la serviciu dimineaţa şi m-am întors seara acasă cu un copil nou-născut. N-a fost bine. M-am speriat îngrozitor…

Nici măcar nu-i zicem adopţie. Din secun­da în care s-a născut, eu am preluat-o. La 36 de ani îmi era bine cum eram, eram deja împăcată cu gândul că n-o să am niciodată copii. Toate prietenele mele erau disperate că le ticăie ceasul, mie nu-mi ticăia nimic”.

Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate prezențe de pe micile ecrane din România. Vedeta a moderat numeroase emisiuni care s-au bucurat de succes la public. Teo Trandafir, în vârstă de 50 de ani, este mama unei fete adoptate, Maia.

Citește și: EXCLUSIV/ „Poliția nu m-a căutat niciodată în trei ani!”. Libertatea l-a găsit în Anglia pe tânărul care a văzut cum comisarul a lovit-o pe Ana pe zebră. Șoferul-comisar s-a dus acasă la tatăl acestuia, și el martor, ca să-i influențeze!