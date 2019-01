Dat fiind faptul că multe dintre probele de la „Exatlon” au ca obstacol saltul în piscine sau chiar înotul în ocean, Diana a fost nevoită să-și învingă teama de apă pentru a putea aduce puncte echipei sale. „Faimoasa” ne-a dezvăluit cum s-a ales cu această fobie.

„Când eram la liceu, mă aflam în cantonament cu atletismul și, în timpul liber, am mers toți la o piscină. Nu știam să înot pe atunci, piscina era adâncă, avea 1,80 m, nu mai atingeam fundul bazinului. Am intrat în panică, am zis că acolo mă înec. Toți râdeau de pe margine, credeau că eu fac mișto și că glumesc, iar eu mă uitam și nu-mi venea să cred că nu sare nimeni să mă ajute. Până la urmă, și-au dat seama și a sărit un băiat după mine. Mi-am dat seama atunci că totul pornește de la psihic și am încercat să mă controlez. Orice fobie aș avea trebuie să o înving cumva. La facultate am învățat să înot”.

A renunțat la atletism pentru fitness

Diana practică sportul de performanță de la vârstă fragedă, iar în prezent este instructor de fitness. De-a lungul timpului, și-a trecut în palmares titlul de vicecampioană națională la proba de 800 de metri, dar și medalia de bronz la proba de 1.500 de metri, la Campionatele Naționale de Atletism.

„Am dat o probă sportivă de viteză în clasa a VI-a, pe care am susținut-o la stadion, și am avut cel mai bun timp la fete din toată școala, din toate clasele. Am fost singura care a avut la 800 de metri sub 3 minute, un timp foarte bun, care mi-a adus selecția în echipă. Așa am început atletismul, pe care l-am practicat 7 ani, după care m-am apucat de fitness”, a mai povestit Diana Pivniceru.

