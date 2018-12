Dragoș Pătraru, enervat: „Dar e aiurea să vezi că muncești 12 ore pe zi, iar niște jeguri profită de chestia asta”

Dragoș Pătraru prezintă emisiunea Starea nației la postul de televiziune Prima TV. Jurnalistul se declară nemulțumit de faptul că show-ului său este difuzat pe mai multe canale de Youtube.

„Nu vreau să cert pe nimeni, merg pe ideea că oamenii nu știu, nu își dau seama, de-aia fac asta.

Patru canale de Youtube, care fac ilegal streaming live cu emisiunea Starea Nației, adună doar cu emisiunea de aseară peste 200.000 de vizualizări. Sunt seri în care un singur canal face 100.000 de vizualizări și au fost zile când am raportat zece canale care au transmis cu o seară înainte emisiunea.

Unele dintre aceste canale par înțelese cu Youtube, pentru că pur și simplu cei de la Youtube, oricâte cereri am face, nu vor să le închidă. Ba, am avut surpriza să ne fie închis nouă temporar un cont, pentru că am raportat un canal care fura produsul nostru. Pentru că despre asta este vorba. Furt ordinar, făcut de niște hoți mizerabili.

Ca să știți, când vă uitați la SN pe Youtube, seara, în direct, participați cumva la ciordeala asta. Adică, să nu trăiți cu impresia că ne ajutați pe noi, asta voiam să vă spun. Că mai întâlnesc oameni care îmi spun: „Vai, domnule, de cinci ani, în fiecare seară vă văd în direct, pe Youtube” Mulțumim, dar noi nu punem emisiunea în direct acolo. N-am pus-o niciodată. Noi luăm bani pentru câți oameni se uită la noi la televizor.

Starea Nației se transmite seara, de la 22:30, în direct, la Prima TV, iar imediat după difuzarea la tv este disponibilă pe stareanatiei.ro și pe aplicația starea nației. Doar acestea două au dreptul de a retransmite legal emisiunea. Aplicația este gratuită, e disponibilă în google play și app store, accesul pe site este gratuit. Iar pe noi ne ajutați într-adevăr dacă vă uitați la tv, nu pe canalele unor ciorditori, pe youtube.

Mă scuzați, dar e aiurea să vezi că muncești peste 12 ore pe zi, iar niște jeguri profită de chestia asta. Mulțumesc”, a scris Dragoș Pătraru pe contul său de socializare.

