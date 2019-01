Duminică aflăm primii finaliști Eurovision România 2019

11 dintre semifinaliştii Eurovision România concurează pentru un loc în Finala Selecţiei Naţionale. Destin – Trooper, The Call: Dynasty Of Love – Berniceya, Rock This Way – Ommieh & Anakrisez, Skyscraper – Teodora Dinu, Without You (Sin Ti) – Dya & Lucian Colareza, Weight Of The World – Nicola, The Way It Goes – Steam, Underground – Vaida, We Are The Ones – Claudiu Mirea, Song Of My Heart – The Four și Army Of Love – Bella Santiago intră, duminică seară, în prima semifinală Eurovision România.

Telespectatorii participă la alegerea reprezentantului României la Eurovision

Show-ul va fi deschis de trupa ieșeană The Sky Dance Company. Dansatorii vor marca a 20-a participare a României la Eurovision cu un moment inedit, pe ritmuri autohtone. Momentul serii îi aparține Iulianei Beregoi, tânăra vedetă urmând să susțină un recital special la finalul concursului.

Cu o continuă ascensiune pe plan profesional, Iuliana Beregoi a devenit, în scurt timp un adevărat fenomen în rândul adolescenților din România și din străinătate. Piesele interpretate de tânăra artistă au peste 70 de milioane de vizualizări pe contul de Youtube, iar duminică, vor electriza scena Eurovision de la Iași. Una dintre provocările acestei ediții este realizarea scenei, care va fi construită integral de TVR, lumina, grafica, și personajele pregătite pentru show creând atmosfera unui basm modern.

Pornind de la sloganul „Împlinește visul!', regizorul Dan Manoliu a imaginat un spațiu „transparent”, unde, în premieră, CAMERA VERDE se va afla pe scenă, iar întreg ansamblul va fi amplasat în mijlocul spectatorilor și va fi vizibil 360 de grade.

12 panouri LED vor difuza mesajele de încurajare ale reprezentanților României la edițiile anterioare Eurovision pentru concurenții serii. Juriul național va decide cel mult cinci câștigători ai semifinalei de la Iași. Publicul votează timp de 30 de minute şi alege una dintre piesele care merg mai departe în Finala Națională. Una dintre noutățile ediției din acest an este modul în care telespectatorii participă la alegerea reprezentantului României la Eurovision. În fiecare semifinală, juriul național va califica cel mult cinci piese, iar telespectatorii, câte una.

