Cauzele tragediei nu au fost încă stabilite, însă din primele cercetări la fața locului, autorulota și autocarul s-au ciocnit primele, în timp ce circulau din direcții opuse. Impactul a fost violent, iar autorulota a fost distrusă aproape în întregime, potrivit Rotalianul.

Imediat după impactul inițial, alte trei mașini care se apropiau de locul accidentului nu au mai avut timpul necesar pentru a opri în siguranță. Conducătorii auto au frânat, însă nu au mai putut evita vehiculele deja avariate și s-au izbit din plin de acestea, amplificând dezastrul de pe carosabil.

Informațiile transmise de televiziunea italiană de știri Sky TG24 confirmă moartea a 6 persoane și rănirea altor 27.

Printre cei care au murit se numără ambii șoferi ai autocarului implicat în carambol. Salvatorii nu au mai putut face nimic nici pentru două persoane care călătoreau într-una dintre mașinile zdrobite, dar nici pentru cei doi ocupanți ai autorulotei, vehicul care a fost complet spulberat în timpul coliziunii.

Pe lângă persoanele decedate, bilanțul provizoriu indică zeci de răniți care au avut nevoie de îngrijiri medicale urgente. Echipajele de salvare au lucrat contra cronometru pentru a stabiliza pacienții direct pe asfalt înainte de a-i transporta la spitalele din regiune cu ajutorul ambulanțelor și al elicopterelor medicale.

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