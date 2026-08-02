Riadul ținut să menționeze că această alianță este „pur defensivă” și „nu este îndreptată împotriva vreunui stat”.

Până în prezent, 13 țări aderat la această coaliție condusă de saudiți, și anume Bahrain, Bangladesh, Djibouti, Egipt, Guvernul yemenit recunoscut pe plan internațional, Iordania, Kuweit, Nigeria, Pakistan, Qatar, Somalia, Sudan și Turcia.

Ca urmare a anunțului făcut de Riad, rebelii din Yemen au amenințat cu o „escaladare totală”. „Indiciile arată că partea saudită se îndreaptă spre o escaladare totală, iar noi vom răspunde escaladării lor totale cu o escaladare totală”, a declarat Abdul-Malik al-Houthi, liderul rebelilor din Yemen.

Rebelii din Yemen, susținuți de regimul islamic din Iran, au anunțat pe 20 august o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite sub pretextul că ar răspunde unei blocade impuse de saudiți asupra „porturilor și aeroporturilor” operate de Houthi. De atunci, rebelii din Yemen au atacat mai multe petroliere în Marea Roșie.

Rebelii Houthi și armata saudită au reluat totodată atacurile reciproce la patru ani de la instaurarea unui armistițiu mediat de ONU.

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