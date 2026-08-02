În ciuda valului masiv de indignare de la nivel internațional, Infantino refuză să își înainteze demisia și a început o campanie intensă de lobby pe lângă națiunile aliniate politic cu administrația lui Donald Trump, în încercarea desesperată de a-și păstra scaunul de lider.

Afacerea secretă cu legături la familia Trump și opoziția fermă a Real Madrid

Nucleul scandalului se învârte în jurul unui proiect negociat în secret de FIFA cu firma de investiții Thrive Eternal, fondată de Joshua Kushner, fratele ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner.

Planul prevedea cedarea unor participații majore din drepturile comerciale ale competițiilor FIFA către investitori privați.

Dezvăluirile făcute de publicația britanică Telegraph Sport au forțat însă retragerea tranzacției, după ce Donald Trump s-a delimitat public de acest proiect, iar partenerii financiari au dat înapoi.

Duminică, gigantul spaniol Real Madrid a devenit primul mare club al lumii care s-a poziționat public împotriva lui Infantino.

Oficialii madrileni au catalogat prăbușirea acordului drept o veste excelentă pentru fotbal, pentru instituțiile sale și, mai presus de toate, pentru milioanele de suporteri din întreaga lume.

Ultimatumul UEFA și revolta din interior

Situația lui Gianni Infantino s-a agravat dramatic după ce UEFA i-a transmis un ultimatum clar: demisia imediată sau declanșarea unei moțiuni de cenzură de urgență pentru debarcarea sa.

Conform regulamentelor interne, forul european are nevoie de 43 de națiuni membre pentru a convoca votul de neîncredere, iar surse din cadrul federației confirmă că toate cele 55 de țări membre UEFA sunt pregătite să voteze împotriva elvețianului.

Tensiunea a atins cote maxime și în interiorul sediului FIFA din Zürich, unde angajații au numit acțiunea de înlăturare a președintelui drept o misiune de a „ucide monstrul”.

Confederația din America de Nord, Centrală și Caraibe (Concacaf), alături de federațiile din Anglia, Germania și Olanda, au condamnat dur managementul lui Infantino, acuzându-l de lipsă totală de transparență și de încălcarea gravă a normelor de guvernanță.

„Nu putem continua așa, cu scheme secrete pe termene accelerate, puse la cale de indivizi anonimi și cu beneficii dubioase pentru fotbal. Trebuie să-i identificăm pe cei responsabili și să-i tragem la răspundere”, a transmis conducerea UEFA într-o declarație fermă.

Infantino caută salvarea în Orientul Mijlociu

Hărțuit de federațiile europene și americane, Infantino încearcă să își securizeze sprijinul celor 211 națiuni membre FIFA apelând la aliații săi din Orientul Mijlociu.

În ultimele zile, oficialul le-ar fi transmis organizatorilor Cupei Mondiale din 2022 că beneficiază în continuare de o majoritate confortabilă pentru a-și continua mandatul.

Până în prezent, Qatar, Liban și Maroc și-au exprimat public susținerea pentru rămânerea sa în funcție. Șeicul Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, președintele Asociației de Fotbal din Qatar, a pledat pentru unitate, menționând că sprijină eforturile lui Infantino de a dezvolta jocul la nivel global.

Experții în geopolitică sportivă subliniază însă că această strategie arată cât de adânc s-au împletit interesele politice cu cele din fotbal.

Strategul politic Ashish Prashar a punctat că legătura dintre administrația Trump și Infantino depășește simpla imagine publică, fiind vorba despre utilizarea influenței fotbalului pentru exercitarea puterii geostrategice.

Promisiuni încălcate după moștenirea lui Sepp Blatter

Gianni Infantino a preluat conducerea FIFA în 2016, succedându-i lui Sepp Blatter după uriașul scandal de corupție care a zdruncinat din temelii organizația la acel moment.

Reales ulterior de două ori fără opoziție, elvețianul a promis reforme structurale, transparență financiară și o gestionare corectă a resurselor globale.

Reprezentanții UEFA îi reamintesc însă că a eșuat la ambele capitole: proiectul de privatizare de 16,5 miliarde de euro a fost derulat complet netransparent, iar rezerva financiară de peste 5 miliarde de dolari a FIFA nu a fost utilizată corespunzător în beneficiul asociațiilor membre.

Cu încrederea partenerilor majori complet zdruncinată, viitorul lui Infantino la cârma fotbalului mondial atârnă acum de un fir de ață.

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