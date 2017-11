Prezentatoarea emisiunii “Chefi la cuțite” fură meserie de la colegii ei. Gina Pistol susține că nu dă rate-uri în bucătărie, însă după un experiment culinar acasă, mărturisește că s-a ales chiar și cu febră musculară.

Gina Pistol este gurmandă, dar compensează cu antrenamente intense. “Din păcate fac parte din categoria oamenilor care trăiesc să mănânce. Îmi place mâncarea foarte mult, cred că și ea mă place pe mine. Mă chinuiesc la sală, mă chinuiește Carmen de scoate draci din mine”, ne-a spus ea. În aceste condiții, nu e de mirare că blonda a ajuns să își chestioneze colegii în legătură cu tot felul de rețete culinare. Când merge într-un local și este încântată de o un anumit preparat, vedeta se interesează despre cum l-ar putea găti și ea acasă.

“Întotdeauna îi întreb pe unul dintre colegii mei – pe Cătălin, pe Florin sau pe Sorin cum se face. Și îmi explică băieții, mă duc acasă și încerc, dar întotdeauna încerc să adaptez rețetele gusturilor mele. Mi le notez în telefon. Prefer să fac și aperitivele, și felul întâi și felul doi și desertul și îți ia cam toată ziua. Și pe urmă stai să strângi masa, să speli vasele, de aceea nu prea gătesc. Eu când o fac, o fac ca la nuntă, când nu o fac, nu o fac deloc. Mâncărurile pe care le gătesc pentru prima dată îmi dau bătăi de cap”, a declarat, pentru Libertatea, Gina Pistol.

Vedeta Antenei 1 și-a lucrat brațele în bucătărie, mai ceva ca la sală.

“O singură dată am făcut paste în casă și aluatul era foarte elastic și trebuia să îl întind și tot timpul se strângea, eu îl întindeam, el se strângea. Am făcut asta timp de o oră ca să întind aluatul într-o foaie subțire, încât am avut febră musculară la brațe vreo 2-3 zile. Dar mi-au ieșit niște paste de casă foarte bune”, a concluzionat ea.