„Eu mereu am zis că-mi doresc trei copii, chiar patru am zis la un moment dat. Acum că or fi trei, că or fi patru… O fi greu, dar unde cresc doi, crește și al treilea, unde cresc trei, crește și al patrulea. La primul e greu, la al doilea zici «cine m-a pus?», dar de la al treilea te relaxezi. Al treilea crește singur, cred. Îl mai învață soră-sa prostii”, ne-a spus Mirela, gravidă acum cu al treilea bebe, un băiețel.

Prezentatoarea emisiunii „Totul pentru dragoste – La bine și la greu”, de la Antena 1, ne-a explicat că e mult mai relaxată acum, cu copiii, decât era când a ajuns acasă cu primul născut, Carla: „La primul, dacă îmi cădea și se lovea la buziță și îi dădea sângele, lucru care este foarte frecvent la copii, cât plângeam, mă acuzam că-s mamă iresponsabilă! Al doilea, săracul, dacă nu are la vânătăi și julituri… Pentru că nu poți să le controlezi și te relaxezi. De-aia spun tuturor să facă măcar doi copii, să se bucure de ei, că la primul toate sunt foarte panicate”.

Mirela Vaida și-a testat soțul înainte de a rămâne gravidă cu al treilea copil. Două luni, a lăsat copiii pe mâna lui

Decizia de a mai face un copil la o diferență relativ mică față de ceilalți doi a venit în urma unei discuții cu soțul ei, pe care l-a supus unui test. Mirela l-a lăsat pe Alexandru să se ocupe îndeaproape de cei doi copii, în perioada în care ea a repetat intens pentru musicalul „Mamma Mia” și, în paralel, a mers la jobul ei de la televiziune.

„I-am spus că trebuie să mă ajute, că va fi foarte greu, două luni nu am să fiu pe acasă și trebuie să-mi preia atribuțiile, cu doi copii mici. Săracul a zis da, că știa că nu are de ales și după aceea, tot începea să dea înapoi. A fost greu pentru el, însă, în același timp, știe că asta este bucuria vieții mele și știe că eu cel mai împlinită sunt pe scenă. Știi cum sunt bărbații? Spun să facem mulți copii, că doar nu alăptează ei, nu nasc ei, nu cară ei. Lor le place joaca, e frumoasă partea asta”, ne-a mai spus vedeta, care a ținut să precizeze că deși are încredere absolută în soțul ei, consideră că nimeni nu se pricepe mai bine decât ea la creșterea micuților. „De ce să mint? Eu nu las pe nimeni să se ocupe de copiii mei. Crezi că nu mi-ar fi ușor să am și eu o bonă internă sau să plasez lucrurile, dar întotdeauna zic: ca mine nu e nimeni”.