Scandalul de la Teatrul de pe Lipscani, cu sală închisă după un contract defectuos și plin de țepe care a durat 5 ani, scoate la iveală probleme grave din funcționarea instituției culturale amintită. În exclusivitate pentu Libertatea, actorul Gabriel Fătu recunoaște că a fost nevoit să plătească salariile actorilor din propriul buzunar și că a primit bilete la ordine false.

Potrivit actorului, care a pus în scenă și a jucat o serie de spectacole la Teatrul de pe Lipscani înca din 2014, furtul a fost practic premeditat. El susține că managerul Teatrului de pe Lipscani, Adara Tramundana, nu i-a semnat niciun contract, iar când s-a revoltat și a încercat să își recupereze banii, acesta a încercat să-l păcălescă din nou oferindu-i actorului trei bilete la ordin false.

”Inițial m-a plătit conform unui contract, apoi a mai facut un contract pe care a uitat să-l plătească, apoi a zis ”hai să lucram între firme”. Eu aveam o fundație, am făcut un nou contract și am zis ” hai să începi să-mi plătești spectacolele”. Știind că am două, trei, patru spectacole pe lună, și la un moment dat se adunau niște bani. Trebuie să-mi plătesc și eu oamenii. În spectacolele mele joacă Adriana Trandafir, Adrian Păduraru Carmen Tănase, Andreas Petrescu, adică actori cu renume. Mi-a zis să o las un pic, că are firma în insolvență și, uite asa, m-a dus cu vorba. Eu mi-am plătit colegii din banii mei. Repet, bani din spectacole, bilete vândute și bani încasati de ea. Nu erau niște bani dintr-un proiect, pe care nu i-a primit de la primărie. Erau bani încasați de ea. Ea făcea socotelile. Am lista cu socotelile ei de mână. Furtul a fost premeditat, pentru că nu mi-a semnat niciun contract, nicio factură de primire”, își varsă oful actorul.

Gabriel Fătu: ”Am plătit din propriul buzunar salariile colegilor actori. În schimb am primit bilete la ordin false”

Conform lui Gabriel Fătu ”mâna dreaptă” a Adarei i-a spus că biletele la ordin primite (drept garanție) sunt false. Acesta a încercat să le ridice de la bancă, însă i-au fost refuzate pentru că nu erau bani în cont.

”Am dus-o așa pâna în iunie 2015, când am închis stagiunea. I-am spus că nu mai am niciun ban, că mi-am plătit colegii din banii mei. Mi-a dat trei bilete la ordine semnate de ea, dar neavalidate și mi-a zis să împărțim suma în trei, dar nu în tranșe egale. Până la data scadentă m-a asigurat că voi primi banii. La primul termen de plată m-a sunat și m-a chemat la ea. Mi-a zis ca are probleme cu ANAF-ul și că vrea să-i dau biletele înapoi, că mi le înapoiază după. M-am uitat la ea și am întrebat-o cât de prost mă crede?A început să țipe, să urle, să plângă, apoi i-am zis că merg eu cu ea la ANAF. Nu a vrut, s-a supărat, a trântit ușa și a plecat. Din acel moment nu am mai dat de ea. Repet, septembrie 2015. Au venit datele scadente, am băgat un bilet la bancă, mi l-a refuzat banca, scria poprire. Le am pe toate, bilete refuzate de bancă pentru că nu erau bani în cont. Într-o zi a venit la mine colaboratoarea ei principală, mâna ei dreaptă, Luminița Munteanu și mi-a spus că se duce să o denunțe la poliție sau pleacă din țară, că nu mai poate. Până la urma a plecat din țară așa, din câte am înteles. I-am arătat biletele la ordine. Mi-a spus că degeaba le am, pentru că Adara în firma asta nu este. E semnătura ei pe bilete, dar practic biletele sunt false”, a mai adăugat actorul.

”Doi ani am căutat-o și n-am reușit să dau de ea. Dosarele mele sunt depuse deja peste tot. Am încercat să dau de ea, i-am dat mesaje, telefoane, fără succes. Nu sunt singurul păgubit de ea, foarte mulți colegi au fost jefuiți de acea persoană, nu a dat banii nimănui. Am vorbit cu colegi, cu actori, cu personalul tehnic, cu mașiniștii. După care am aflat cât de mulți au fost jefuiti. Am început să-i caut contractele și am văzut ca a încasat miliarde de lei de la primarie, în acte figura că anumiți actori au încasat banii. Am vorbit cu actorii, nu au semnat nimic. Sunt multe contracte semnate de care actorii nu știu. Magda Catone, de exemplu, nu și-a luat banii și mulți alții”, susține Gabriel Fătu.



Libertatea a încercat în repetate rânduri să obțină un punct de vedere al fosului manager al Teatrului de pe Lipscani, Adara Tramundana, dar acesta n-a putut fi contactat.