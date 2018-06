Maia, care a împlinit recent 14 ani, s-a mutat anul trecut de la învățământul de stat la cel privat, are un program foarte încărcat, și spre deosebire de fetele de vârsta ei care visează la Feți-frumoși, haine de firmă și distracție, se gândește deja cum să facă bine altora. Teo o încurajează și, în același timp, are grijă să-i facă adolescența frumoasă, contrabalansând strictețea de la școală cu un program mai relaxat acasă și cu vacanțe pe care să nu le uite toată viața. Recunoaște însă că îi este greu când pleacă fata de acasă, chiar și numai pentru câteva zile!

Fata lui Teo Trandafir vrea să-și doneze părul. “E ca Maria Dragomiroiu și este foarte hotărâtă să facă asta”

“Pe la 7-8 ani, Maia a început să plece în cantonament la baschet. Prima oară cred că a fost la sârbi și am plâns fără să mă opresc 10 zile. A plecat de mititică și mă tot așteptăm să mă sune ori doamna, ori domnul să îmi spună că și-a rupt copilul piciorul sau mâna și eu să nu pot să ajung acolo pentru că nu e țară membră UE. Prima oară a fost OK. Prima oară 10 zile, pe urmă iar 10 zile, pe urmă alte 10 zile… și am început să mă obișnuiesc. Și mi-am dat seama că vara nu e făcută ca ăla micu’ să îți stea ție în coastă sau în nas, să-l vezi tot timpul. Vara e făcută să te distrezi și să te simți minunat. Și i-am zis “să nu te prind pe acasă vara, vara e făcută să nu ai program”! Mă întreabă pe mine “Mami, pot să stau să văd nu știu ce?” “Poți să faci orice!”. E atâta restricție în timpul școlii, încât poți să faci orice până la 3 dimineață dacă vrei. Să trăiască și copilul, și nu după un program strict. La școală au un program destul de riguros, au și 3 ore legate, de exemplu. Mi se pare fantastic că poate. Fata mea e la Cambridge în momentul asta, a fost un pas decisiv. Ea a simțit că se adaptează, a simțit că îi place acolo, a părăsit învățământul de stat anul trecut, pentru noi a fost un pas uriaș. Toată viața noastră s-a schimbat. Măcar în vacanță să face ce vrea, să-și lase unghiile lungi! Acum, părul nu mai poate să și-l facă, pentru că își crește părul ca să îl doneze și nu poate să îl afecteze în nici un fel, toată ziua e atentă la par. Are părul până la fund, e ca Maria Dragomiroiu și este foarte hotărâtă să facă asta”, ne-a povestit prezentatoarea emisiunii “Teo Show” de la Kanal D și, din toamnă, a concursului “Vrei să fii milionar?”.

Mami la muncă, fata în Anglia și Turcia

O vacanță împreună e întotdeauna în plan pentru cele două, însă vara asta e puțin probabil să le iasă pasiența. Teo are multă treabă la Kanal D, cu “Teo Show” și pregătirile pentru “Vrei să fii milionar?”, care va intra în gril apostului TV din toamnă, în vreme ce Maia are deja antamate plecări pe afară: “Vara asta o să fie complicat să ne sincronizăm, pentru că ea va pleca și în Anglia, va pleca și în Turcia, vacanțele, pentru ea cel puțin, au fost cumpărate din iarnă, pentru că are și grupul ei de prieteni, are și alte preocupări. Iar eu vara asta am foarte multă treabă. Deci… Maia are mai multe vacanțe decât am eu!”.

Previziuni Urania pentru perioada 23 – 29 iunie 2018. Mercur va intra în zodia Leului. Luna Plină în Capricorn. Marte va intra în mișcare retrogradă