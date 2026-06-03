Volodimir Zelenski: „Sunt pregătit pentru negocieri directe cu Vladimir Putin, pentru a pune capăt acestui război”

Zelenski spune că nu vrea să aștepte până SUA rezolvă „toate conflictele din lume”

„Sunt gata pentru negocieri directe cu Putin pentru a pune capăt acestui război, mai degrabă decât să aștept la coadă, până când toate conflictele din lume se vor încheia și apoi va veni rândul nostru”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că Ucraina nu este în prezent în prim-planul atenției internaționale, iar Statele Unite acordă prioritate altor crize, cum ar fi acordul de pace cu Iranul. Cu toate acestea, el a punctat că SUA rămân cel mai puternic partener capabil să exercite presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt conflictului. „Ne aflăm, din păcate, într-o coadă a războaielor”, a adăugat liderul de la Kiev.

Soldați ucraineni din Brigada 93 pregătesc lansarea unei drone. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia

Vladimir Putin vrea să organizeze discuțiile doar la Moscova

În trecut, Zelenski a declarat în mod repetat că este dispus să se întâlnească față în față cu Putin pentru a obține progrese în problema teritoriilor aflate sub ocupație rusă. Cu toate acestea, Kremlinul a susținut că o astfel de întâlnire ar putea avea loc doar pentru semnarea unui acord de pace, iar Putin ar fi dispus să organizeze discuțiile doar la Moscova, conform NV.ua.

Între timp, pe 1 iunie, șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Kirilo Budanov, a confirmat că o delegație americană urmează să viziteze Kievul și Moscova în curând, pentru a discuta despre soluționarea conflictului. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a declarat pe 29 mai că formatul trilateral al negocierilor cu SUA se află „în pauză”, subliniind că este necesară o întâlnire la nivel de lideri pentru a avansa.

Pe 22 mai, secretarul de stat american, Marco Rubio, a recunoscut că discuțiile trilaterale dintre Ucraina, Rusia și SUA nu au dat rezultate până acum, dar Washingtonul este dispus să organizeze un nou ciclu de negocieri. Potrivit acestuia, oprirea discuțiilor anterioare a fost cauzată de operațiunile comune ale SUA și Israelului împotriva Iranului.

Vladimir Putin Foto: Profimedia

Singura situație în care Vladimir Putin ar putea să încheie războiul din Ucraina, „până la sfârșitul zilei”

Războiul din Ucraina s-ar putea încheia până la sfârșitul zilei, dacă Volodimir Zelenski ar da ordin soldaților aflați sub comanda sa să se retragă de pe teritoriul Rusiei, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, anunță agenția locală de presă de stat TASS.

În accepțiunea Kremlinului, „teritoriul Rusiei” include toate zonele ocupate de trupele ruse în Ucraina, ba chiar și părțile neocupate din Donbas.

Potrivit unor surse anonime citate de Bloomberg, Vladimir Putin vrea să obțină toată regiunea ucraineană Donbas și un acord de securitate mai amplu cu Europa, care să legitimeze inclusiv ocupația rusă din Ucraina.

Ucraina a bombardat al doilea cel mai mare oraș al Rusiei cu câteva ore înainte ca Putin să țină un discurs acolo

Ucraina a bombardat al doilea cel mai mare oraș al Rusiei. Vladimir Putin urma să țină un discurs în Sankt Petersburg în doar câteva ore.

Incidentul a avut loc în aceeași zi în care a început Forumul Economic Internațional de la Petersburg, programat între 3 și 6 iunie, eveniment la care urmează să participe Vladimir Putin. Potrivit portalului ucrainean de știri NV.ua, atacul a declanșat un incendiu de proporții la terminalul petrolier, afectând infrastructura strategică a Rusiei.

Atacul Ucrainei are loc la scurt timp după ce Rusia a schimbat tactica bombardamentelor asupra țării vecine. Astfel, Ucraina nu a reușit să intercepteze niciuna din cele opt rachete 3M22 Zirkon lansate de Rusia în timpul atacului masiv din noaptea de luni spre marți.

Moscova a început să piardă teren în Ucraina

Pe front, armata invadatoare rusă începe să piardă teren pentru prima dată de la contraofensiva ucraineană din vara anului 2023, în timp ce sectorul petrolier al Rusiei, o sursă importantă de finanțare a războiului, este puternic afectat de atacuri aeriene.

Suprafața ocupată de Rusia în Ucraina s-a micșorat cu aproximativ 120 de kilometri pătrați în aprilie 2026, o pierdere nemaiîntâlnită în decurs de o lună de la contraofensiva ucraineană din vara anului 2023, arată o analiză făcută de AFP în baza hărților actualizate zilnic de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Cel puțin patru cauze pot explica reculul armatei ruse: blocarea terminalelor Starlink folosite de Rusia în Ucraina, represiunea Kremlinului asupra Telegram, folosit de soldații ruși pentru a comunica mai rapid între ei, contraatacurile terestre ucrainene și atacurile de la distanță medie ale Ucrainei.

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