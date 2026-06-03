În timp ce ambulanța era oprită la semafor, ușile din spate se deschid, iar un bărbat, vizibil agitat și îmbrăcat doar cu un șort, coboară rapid. Asistenta iese în grabă după el, la fel și ambulanțierul.

În tot acest timp, pacientul trece printre mașini și dintr-odată vede o dubă de jandarmi. Nu stă pe gânduri și se aruncă imediat pe burtă, pe asfalt. Mai mulți militari ies din autospecială și îl imobilizează.

Videoclipul postat pe rețeaua de socializare TikTok a strâns mii de vizualizări, dar și comentarii: „Chiar nu e plictisitor să locuiești în România”, „Cât noroc să ai?”, „La ce condiții sunt în spitale, mai bine la poliție”, „El vrea să meargă cu jandarmii, de ce sunt așa răi băieții?”.

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