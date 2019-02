Fiica Stelei Popescu vrea să plece din vila unde a murit artista. „E totul mult mai apăsător”

Doina Maxilian locuiește în vila din Grădina Icoanei în care marea artistă Stela Popescu a murit. Vila artistei este evaluată la peste 300.000 de euro.

Fiica adoptivă a Stelei Popescu s-a mutat acolo imediat după ce mama sa a încetat din viață. Acum, însă, Doina Maxilian vrea să se mute din casa părintească, potrivit click.ro.

„De când a murit Stela e o altă existenţă pentru mine, e totul mult mai apăsător. Am fost ca şi copilul ei, ea e o parte din mine. I-am făcut pomana de un an alături de familie şi de cei apropiaţi. Nu ştiu dacă o să stau în continuare în casa Stelei. E o locuinţă veche, are probleme cu instalaţia plus altele pe care prefer să nu le detaliez”, a declarat Doina Maximilian pentru sursa mai sus-menționată.

Stela Popescu s-a stins din viață la 81 de ani, în data de 23 noiembrie 2017. Vedeta a fost descoperită decedată în holul casei în care locuia în Capitală. Doamna teatrului revistă din România a fost căsătorită de două ori, ultima dată cu Puiu Maximilian, împreună cu care a adoptat o fată, Doinița Maximilian.

