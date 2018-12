„Nu-mi mai aduc aminte nimic din ziua respectivă. De dimineață am făcut știrile de dimineață, am plecat de Craiova, am jucat, am terminat spectacolul, după mi s-a făcut rău și înțeleg că regizorul m-a întrebat dacă mi-e bine. I-am cerut un calciu, mă simțeam slăbit, el mi-a zis să mergem la spital. M-am dus în cabina mea, am pus mâna pe scaun și căzut am fost. Astea sunt povestirile lor, eu nu-mi aduc aminte”, a povestit Florin Busuioc, în emisiunea La Măruță.

Întrebat care crede că este cauza, Florin Busuioc a spus: „Cred că am fumat cam mult în perioada asta, acum nu mai fumez și nu mai simt nevoia să fumez. Am fost fumător timp de 40 de ani, de la 17 și 56 de ani, și fumam 2-3 pachete pe zi. Dacă puteți să fumați, să nu fumați. Nu era o plăcere. Era o nevoie, un impuls, mai mult pentru gest sau cine știe…”.

Busu spune că, în urma acestei întâmplări, o să aibă mai multă grijă de el: „O să mă odihnesc mai mult. Nu m-am gândit la moarte. Mie nu mi-e frică de moarte”.

Florin Busuioc, în vârstă de 56 de ani, a suferit un infarct în timpul unui spectacol, în Craiova! Busu a fost dus de urgență la spital, iar alături de el sunt acum și actorii alături de care juca. După primul atac de cord, în urma căruia a fost resuscitat, actorul a mai suferit alte două, iar la scurt timp a fost operat.

