Dacă Diana Bișinicu, Aylin Cadîr și Minola, trei dintre fostele componente ale trupei Pops, au rămas în muzică și și-au construit o carieră solo, Tina Geru a lăsat momentan muzica.

„Cu Tina țin legătura pe whatsapp, ea e în Dubai, de ani buni, are 2 copii superbi, o fetiță și un băiat. E căsătorită acolo cu un indian, sunt un cuplu foarte mișto. Era cea mai bună dintre noi. A lucrat într-o firmă foarte mare de organizări de evenimente și se ocupa de partea de comunicare”, ne-a dezvăluit Aylin Cadîr, care, pe lângă proiectul muzical, joacă în multe piese de teatru, ea fiind de profesie actriță.

Tina Geru și-a invitat la nuntă fostele colege de trupă, însă doar una a reușit să ajungă la fericitul eveniment. Acesta a avut loc în Anglia, unde artista și-a cunoscut jumătatea și unde mersese la… studii. „Nunta a făcut-o la Londra și doar Minola a reușit să ajungă. Eu aveam un eveniment, Aylin mi se pare că era cu copilul mic”, a precizat Diana Bișinicu.

„A fost foarte frumoasă întâlnirea dintre noi, când și Aylin și Tina aveau doar câte un copil, eu pe Riana, și ne-am văzut toate trei cu cei trei copii acasă la Aylin, acum 2 ani, și chiar spuneam: „Ia uite, să crească și ei mari și să le facem o trupă așa cum am avut noi!””, ne-a spus, mai în glumă mai în serios, Diana Bișinicu.

Aylin Cadîr și Minola sunt rude

Aylin și Minola se văd cel mai des și au devenit rude prin alianță. „Părinții Minolei îmi sunt nași. Ei sunt printre puținii care mă știu pe mine și pe soțul meu de când ne-am cunoscut și a contat și asta. Când i-am ales, am avut câteva criterii: să aibă spirit tânăr, să aibă copii, să fie un model de familie”, ne-a spus Aylin Cadîr.

Minola e singura nemăritată și fără copii

Minola este singura artistă din fosta trupă Pops restantă la capitolul familie. Artista are un proiect muzical, are un prieten, însă nu a făcut deocamdată pasul cel mare. „O aștept să vină la mine să își cumpere verighete. Aștept să se căsătorească. Este cu Robert de foarte mult timp, nici nu știu dacă sunt 7-8 ani, habar nu am, cred că și mai mult! Știu că a cerut-o în căsătore, aștept să vină să îi dau verighete și să îmi aducă invitația să merg la nuntă”, a precizat Diana Bișinicu, artistă care deține împreună cu soțul ei o afacere cu bijuterii.

