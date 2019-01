Pusă pe șotii, vedeta le-a zis tuturor că este o gravidă sexy și nu a ezitat să le arate telespectatorilor burta, în direct.

„Nu este Demi Moore, sunt tot eu. Am vocea lui Demi Moore, gravidă. O să-mi treacă și asta, stați liniștiți. Am scăpat de domnul laringită, l-am dat jos de pe mine. E totul bine și frumos, pot să respir liniștită. Sunt o gravidă sexy! Ce-mi place de băiatul ăsta care mă filmează, par mai înaltă, mai slabă. Și mai deșteaptă! Deci când mă filmează el de jos în sus, nici nu zici că sunt gravidă. Am și un pic de talie dacă stau așa, mamă ce-mi place chestia asta! Nu am ajuns încă să stau așa cu farfuria pe burtă și să mănânc”, a declarat cunoscuta prezentatoare, zâmbind la cameră.

