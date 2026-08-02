Tot ce trebuie să știi despre Zilele Orașului Lehliu Fest 2026

Locuitorii din Lehliu-Gară și vizitatorii din împrejurimi au avut parte de seri de petrecere și surprize în perioada 31 iulie – 2 august 2026, la o nouă ediție a sărbătorii locale Zilele Orașului Lehliu Fest. Timp de trei zile, stadionul din localitate a devenit centrul distracției, găzduind concerte live, momente folclorice, zone gastronomice și un parc de distracții amenajat pentru copii și adulți.

Evenimentul este conceput pentru a aduce laolaltă comunitatea locală și pentru a le oferi participanților o experiență estivală variată, accesul fiind liber pentru tot publicul, relatează portalul de știri locale Centralpress.ro. Locuitorii mai au la dispoziție doar câteva ore pentru a se bucura de petrecere, data de 2 august fiind ultima zi festivalului.

Programul pe zile și activitățile pentru public

Manifestările au debutat vineri, 31 iulie 2026, cu deschiderea oficială a festivalului și primele concerte ale serii. Sâmbătă, 1 august, publicul a avut parte de un maraton de recitaluri și spectacole artistice variate, iar duminică, 2 august, în ultima seară de festival, atmosfera va fi completată de show-uri speciale de închidere.

Pe lângă programul de pe scenă, perimetrul evenimentului include terase cu mâncare și băuturi, standuri cu produse tradiționale locale, dar și un parc de distracții modern. Organizatorii au pregătit spații de relaxare speciale pentru familii și vizitatori, astfel încât întreaga zi să poată fi petrecută în condiții confortabile.

Cât costă un langoș pizza și un papanaș la Festivalul Lehliu-Gară

Localnicii care fac o vizită la festivalul din Lehliu-Gară se pot bucura și de tarabele cu mâncare tradițională sau chiar de standurile cu preparate celebre, dar reinterpretate așa cum este langoșul pizza sau langoșul papanaș.

La un stand din cadrul festivalului organizat la Lehliu-Gara, un comerciant a venit cu o adevărată surpriză în acest an: a găsit langoș pizza.

Prețurile sunt însă piperate. Un langoș pizza sau unul papanaș costă 25 de lei, în timp ce pentru un langoș cu banale și Nutella prețul urcă la 30 de lei.

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