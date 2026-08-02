Tot ce trebuie să știi despre Zilele Orașului Lehliu Fest 2026

Locuitorii din Lehliu-Gară și vizitatorii din împrejurimi au avut parte de seri de petrecere și surprize în perioada 31 iulie – 2 august 2026, la o nouă ediție a sărbătorii locale Zilele Orașului Lehliu Fest. Timp de trei zile, stadionul din localitate a devenit centrul distracției, găzduind concerte live, momente folclorice, zone gastronomice și un parc de distracții amenajat pentru copii și adulți.

Evenimentul este conceput pentru a aduce laolaltă comunitatea locală și pentru a le oferi participanților o experiență estivală variată, accesul fiind liber pentru tot publicul, relatează portalul de știri locale Centralpress.ro. Locuitorii mai au la dispoziție doar câteva ore pentru a se bucura de petrecere, data de 2 august fiind ultima zi festivalului.

Programul pe zile și activitățile pentru public

Manifestările au debutat vineri, 31 iulie 2026, cu deschiderea oficială a festivalului și primele concerte ale serii. Sâmbătă, 1 august, publicul a avut parte de un maraton de recitaluri și spectacole artistice variate, iar duminică, 2 august, în ultima seară de festival, atmosfera va fi completată de show-uri speciale de închidere.

Pe lângă programul de pe scenă, perimetrul evenimentului include terase cu mâncare și băuturi, standuri cu produse tradiționale locale, dar și un parc de distracții modern. Organizatorii au pregătit spații de relaxare speciale pentru familii și vizitatori, astfel încât întreaga zi să poată fi petrecută în condiții confortabile.

Cât costă un langoș pizza și un papanaș la Festivalul Lehliu-Gară

Localnicii care fac o vizită la festivalul din Lehliu-Gară se pot bucura și de tarabele cu mâncare tradițională sau chiar de standurile cu preparate celebre, dar reinterpretate așa cum este langoșul pizza sau langoșul papanaș.

La un stand din cadrul festivalului organizat la Lehliu-Gara, un comerciant a venit cu o adevărată surpriză în acest an: a găsit langoș pizza.

Prețurile sunt însă piperate. Un langoș pizza sau unul papanaș costă 25 de lei, în timp ce pentru un langoș cu banale și Nutella prețul urcă la 30 de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 31.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Viva.ro
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 31.07.2026, premierul demis a anunțat tot
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
Unica.ro
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Luptătorul româno-austriac a câștigat meciul și s-a trezit alături de iubita lui în mijlocul a peste 18.000 de sârbi
GSP.RO
Luptătorul româno-austriac a câștigat meciul și s-a trezit alături de iubita lui în mijlocul a peste 18.000 de sârbi
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
GSP.RO
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
„Taxa de loialitate” la abonamente: de ce plătești mai mult dacă ești client vechi
Adevarul.ro
„Taxa de loialitate” la abonamente: de ce plătești mai mult dacă ești client vechi
Meteorologii AccuWeather avertizează Craiova: vreme extremă la Kuopio, în Finlanda: vânt, ploaie și doar 15 grade!
Fanatik.ro
Meteorologii AccuWeather avertizează Craiova: vreme extremă la Kuopio, în Finlanda: vânt, ploaie și doar 15 grade!
Motorina standard a urcat la 10,57 lei în București
Financiarul.ro
Motorina standard a urcat la 10,57 lei în București
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Localitatea din România unde temperatura resimţită la ora 15 a fost de 42 de grade la umbră
ObservatorNews.ro
Localitatea din România unde temperatura resimţită la ora 15 a fost de 42 de grade la umbră
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Parteneri
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
GSP.ro
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
Luptătorul româno-austriac a câștigat meciul și s-a trezit alături de iubita lui în mijlocul a peste 18.000 de sârbi
GSP.ro
Luptătorul româno-austriac a câștigat meciul și s-a trezit alături de iubita lui în mijlocul a peste 18.000 de sârbi
Parteneri
„Am avut o SURPRIZĂ”. Migranții ajunși în Ceuta dezvăluie de ce au ales să se ÎNTOARCĂ în Maroc
Mediafax.ro
„Am avut o SURPRIZĂ”. Migranții ajunși în Ceuta dezvăluie de ce au ales să se ÎNTOARCĂ în Maroc
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Wowbiz.ro
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Monica Pop a suferit un AVC! Anunțul îngrijorător a fost făcut chiar de medicul oftalmolog: „M-am supărat foarte tare”
Wowbiz.ro
Monica Pop a suferit un AVC! Anunțul îngrijorător a fost făcut chiar de medicul oftalmolog: „M-am supărat foarte tare”
Horoscop 3 august 2026. Prima zi a săptămânii vine cu mesaje puternice pentru toate zodiile! Ce te așteaptă maine și cum să-ți începi săptămâna cu dreptul!
Redactia.ro
Horoscop 3 august 2026. Prima zi a săptămânii vine cu mesaje puternice pentru toate zodiile! Ce te așteaptă maine și cum să-ți începi săptămâna cu dreptul!
Nicușor Dan este îndoliat! Mesajul postat de președintele României: „Am fost colegi de cameră”
KanalD.ro
Nicușor Dan este îndoliat! Mesajul postat de președintele României: „Am fost colegi de cameră”

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Primul club care îi închide ușa în nas lui Dennis Politic, căzut în dizgrație la FCSB: „Nu e cazul!”
Fanatik.ro
Primul club care îi închide ușa în nas lui Dennis Politic, căzut în dizgrație la FCSB: „Nu e cazul!”
Imagini șocante din Grecia: Șoferii continuă să circule pe un pod prăbușit de 3 ani (Video)
Spotmedia.ro
Imagini șocante din Grecia: Șoferii continuă să circule pe un pod prăbușit de 3 ani (Video)