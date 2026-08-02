Potrivit primelor date furnizate de polițiștii clujeni, accidentul s-a produs în urma unei coliziuni între motocicletă și un TIR. În urma impactului, motocicleta a fost cuprinsă de flăcări, iar tânărul a fost găsit în stop cardio-respirator și prezenta arsuri severe.

Echipajele medicale sosite de urgență la fața locului au efectuat manevre de resuscitare, însă leziunile suferite de tânăr au fost mult prea grave, fiind declarat decesul.

Adrian Moldovan avea 36 de ani și era din Câmpia Turzii. El era Chief Officer în cadrul Maersk Tankers, o mega-companie care operează flote de petroliere, relatează Știri de Cluj.

Vestea morții tânărului a provocat un val de compasiune pe rețelele de socializare. Printre cei care au transmis mesaje de condoleanțe se numără și Ciprian Rigman, deputat din Cluj, care i-a fost profesor în anii de liceu și care a remarcat parcursul excepțional al fostului său elev.

„Fostul meu elev, un tânăr minunat, a plecat mult prea devreme dintre noi. Era un băiat extrem de educat, ambițios, care își construise deja o carieră frumosa ca ofițer maritim. Sunt șocat! Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate”, a scris deputatul.

Conform polițiștilor, „în urma cercetărilor efectuate la fața locului, a rezultat că un bărbat de 59 de ani, din comuna Feleacu, în timp ce conducea un autocamion pe direcția Cluj-Napoca – Turda, ar fi efectuat un viraj la stânga pentru a pătrunde pe un drum secundar. Se pare că acesta nu ar fi acordat prioritate de trecere unui motociclu condus din sensul opus de un bărbat de 36 de ani, din municipiul Câmpia Turzii”.

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