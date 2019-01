Andrei Iulian Angelescu, unul dintre cei 10 „Războinici” care au luat drumul Republicii Dominicane, într-una dintre cele mai dificile competiții sportive televizate, „Exatlon”, nu e deloc străin de showbiz, fiind în echipa Innei de ceva vreme.

Chiar dacă a cochetat cu sportul de mic – a practicat, pe rând, fotbal, baschet și tenis -, a renunțat la el în favoarea dansului, care, spune el, îl împlinește total.

„Am făcut 2 ani de facultate, după care am intrat în echipa de dansatori a Innei. Am ales-o în detrimentul facultății. Vă spun sincer, când dansez mă simt atât de fericit și de liber, chiar și eu singur, cu o oglindă în față, mă simt împlinit!„, ne-a mărturisit „Războinicul”.

Colaborarea cu Inna i-a adus, pe lângă celebritate, satisfacții personale și împliniri profesionale. Cum cântăreața are foarte multe concerte peste hotare, mai multe decât în România, Andrei a călătorit cât nu visa vreodată!

Cântăreața i-a promis că-l va susține

„Colaborarea mea cu Inna m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt, pentru că am fost în toată lumea cu ea, eram plătit, aveam totul asigurat și am putut să întâlnesc oameni noi, să văd cum se lucrează la un nivel foarte înalt. Am fost și în Mexic, unde au venit 50.000 de oameni cu bilet pentru Inna. Lucrurile astea m-au ajutat să cresc și să am încredere în mine, pentru că am ajuns acolo prin munca mea. Am tras de mine ca să ajung acolo și o fac în continuare cu zâmbetul pe buze”, a povestit tânărul.

Andrei Iulian e convins că artista îi urmărește evoluția la „Exatlon” și tocmai de asta speră să o facă să fie mândră de el. „Inna știe că particip la «Exatlon», cred că urmărește emisiunea”, ne-a spus el.

Tânărul pare însă urmărit de ghinion: a avut o accidentare la umăr, în cadrul competiției. După ce a înscris un punct prețios în meciul cu Ungaria, urmează să treacă printr-o nouă încercare sâmbătă, de la ora 20.00, o nouă ediție a emisiunii-concurs.

