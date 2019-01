Nicole spune că și-a testat organismul în privința alimentației, tocmai pentru a vedea ce funcționează în cazul ei și ce nu și a ajuns la concluzia că trebuie să fie cumpătată. Sportul nu poate face minuni dacă nu își pune poftele-n cui!

„Încerc să mănânc sănătos. Am fost și în extrema în care am încercat să mănânc ce vreau și să fac sport, am mâncat și mai puțin sau am mâncat numai un anumit fel de mâncare, adică am experimentat și mi-am dat seama că trebuie să fie un echilibru, să nu exagerez cu nimic”, ne-a explicat ea.

Ca să fie sigură că nu lipsește de la sală și că-și lucrează cum trebuie și cât trebuie corpul, cântăreața are antrenor personal. „Fac sport, îmi e greu, pentru că 1-2 kilograme se văd la mine mai mult decât ar trebui. Lucrez cu o fată, Diana, e foarte dură când vine vorba de antrenamentul meu, chiar mă ajută foarte mult”, spune Nicole.

Și dacă tot muncește pentru a-și menține formele, artista are grijă să le pună în evidență prin outfituri personalizate. Are o stilistă care o consiliază pentru aparițiile la emisiuni sau la evenimente. Treptat, ea și-a schimbat stilul vestimentar, adoptând și ținute mai îndrăznețe: „Era și normal, încercăm să trecem de faza Nicole Cherry la 14 ani, Nicole Cherry are acum 20 de ani, asta chiar dacă eu sunt mică de înălțime și încă am aspectul unui copil. Sunt norocoasă, din punctul acesta de vedere: la 30 de ani, o să arăt ca la 20. Nu îl privesc ca pe un lucru rău”.

Foto: Dumitru Angelescu

