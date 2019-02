Tedi are 3 Dan în kickboxing și deține o sală de sport, în cartierul Berceni din sectorul 4, unde antrenează un grup elevi. Reporterii Wowbiz au fost acolo și au stat de vorbă cu el, în legătură cu victoria facilă în fața lui Mircea Badea.

„Nu știu exact motivul lui de a lupta, dar pot să presupun. Am pus o postare pe Facebook, la sfârșitul anului, privind niște accidentări destul de urâte ale mele. Am avut, anul trecut, mâna stângă ruptă, o tăietură foarte urâtă la mâna dreaptă. Cred că asta i-a dat curaj lui Badea și, la câteva zile, exact când mi-am scos copcile, a venit propunerea promotorului pentru acest meci. Gala a fost organizată pe reguli de kickboxing K1, noi am luptat pe sistem de kickboxing profesionist care include lovituri de pumn și picior asupra tuturor zonnelor corpului, lovituri de genunchi și o singură lovitură de genunchi din clinci. Eu, fiind multiplu campion de muay-thay și antrenându-mă în Thailanda cu niște legende ale acestui sport, m-am specializat pe loviturile de genunchi, acestea sunt punctul meu forte. Lovitura aplicată a fost chiar cu genunchiul bolnav…”, a explicat el, pentru sursa citată. „În patru ani, cred că a avut destul timp să se antreneze. Nu știu, e discutabil ce și cu cine s-a antrenat. Am auzit că a fost o perioadă la sală la faimosul boxer Mayweather, în America, dar… Pot să presupun că nu a fost constant în antrenamente și, în al doilea rând, nu are experiența mea. Cred că experiența a făcut marea diferență. Asta a fost și motivul disputei. El a criticat niște sportivi care muncesc foarte mult. Eu am muncit foarte mult ca să ajung la aceste rezultate”, a completat Teodor Emi.

Află de unde a plecat meciul lui Mircea Badea cu motociclistul Tedi Emi. În weekend, a fost revanșa unei confruntări mai vechi

Va exista o nouă revanșă?

„La cum a decurs meciul, aș prefera să nu mai fie unul, o a treia confruntare… Sincer, eu aș dori să fie ultima oară, sper că și-a învățat lecția… Se întâmplă, și eu am câștigat, și eu am pierdut niște meciuri, el chiar a râs pe un KO pe care mi l-am luat de la un sportiv foarte valoros, cu care chiar sunt prieten în afara ringului. Spiritul artelor marțiale e cu totul altul…”, a mai spus Tedi. „Prietenii mei au râs și m-au felicitat pentru că, până la urmă, nu a fost un super-adversar, a fost de divertisment mai mult, mai ales că el are gura mare. E cam copil mic, dar are talentul să te enerveze destul de tare. M-a enervat și pe mine. Copilărește, dar se adună chestiile astea… M-a enervat că râdea de mine că nu am reușit să îl bat bine prima dată, când am fost mai degajat. (…). M-a enervat că mi-a lansat provocarea exact când am fost accidentat și toate acestea m-au făcut să îl iau puțin mai în serios, de data asta. Mai ales că eu credeam, din momentul ce a cerut revenșa și în ring – pentru că asta a și fost disputa, în primul meci, că dacă era în ring se termina mai repede – că vine foarte pregătit. Credeam că o să fie un pic mai greu…„, a precizat Teodor.

„Nu am văzut un KO cum și-a luat Mircea Badea”

„Efectul loviturii asupra lui a fost destul de puternic. A fost un KO foarte puternic și, sincer, chiar nu vă spun ca să mă pun bine cu el sau să vreau să par eu băiatul bun sau alte chestii… Dar, dacă aș fi știu de dinainte că o să pice atât de rău, l-aș fi ținut. Sincer. Adică, chiar a căzut foarte urât. I-am țintit fix bărbia. El s-a și lăsat un pic și asta a amplificat impactul. Adică el, practic, a dat un pic cu capul în genunchiul meu. Eu am vrut să îi dau cu genunchiul în cap, iar el a dat cu capul în genunchi. (…) Este normal să nu te lase (să te ridici – n.r.), ar fi fost chiar o crimă să îl lase. S-ar fi putut ridica foarte greu și vă dați seama că nu mai era în stare de nimic. Deci el nu mai era în stare să continue meciul sub nicio formă. Putea să aibă urmări foarte grave… (…) Când l-am văzut leșinat, căzut, am fost uimit. Am fost uimit de efectul loviturii, chiar nu mă așteptam. Din experiența mea de 18 ani de arte marțiale nu am văzut un KO cum și-a luat Mircea Badea, să cadă cu capul așa… Dacă era să știu dinainte, chiar l-aș fi prins”, a mai explicat, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Teodor Emi.

Vezi mesajul motociclistului Tedi Emi pentru cei care l-au felicitat după ce l-a făcut KO pe Mircea Badea!

Iată și mesajul lui Mircea Badea după ce a fost făcut KO de motociclistul Tedi Emi!

FOTO – Facebook.com/Teodor.Emi

Citește și… Ministerul Sănătății i-a dat aviz escrocului italian Matteo Politi, care a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar și la spitalul privat Monza, fără studii de medicină! A fost depistat de asistente că nu știa să-și pună mănușile!