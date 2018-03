Israela Vodovoz a ascuns 200.000 de euro. “Îi era frică să nu afle Liviu, să rămână fără ei”

Israela Vodovoz a ascuns o sumă fabuloasă de bani de teamă ca aceștia să nu ajungă pe mâna partenerului ei de viață, Liviu Arteni.

Israela Vodovoz a fost înmormântată joi în Israel. Noi amănunte din viața acesteia ei la iveală.

La emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, un apropiat al femeii de afaceri a făcut o declarație bombă. Acesta a afirmat că Israela Vodovoz i-a dat 200.000 de euro pentru a-i ține departe de Liviu Arteni, cel care i-a fost soț femeii de afaceri.

“Am văzut în ultimele zile în ce stadiu se află Liviu, Israelei nu i-ar fi plăcut să îl ştie aşa… Israela păstra bani şi în casă. La câţiva ani după nuntă m-a rugat să ţin la mine o anumită sumă de bani, la început mi-a fost teamă. O cunosc din 2000 pe Israela. Ea obişnuia să aibă în casă o rezervă de bani, cash. M-a rugat să îi ţin 200.000 de euro, eu i-am dat banii înapoi, apoi ei îi era frică să nu afle Liviu de ei, să nu rămână fără ei. Eu vreau să îl ajut pe Liviu să recupereze banii. Banii sunt ascunşi într-un loc sigur. O să îl sun pe Liviu după emsiune. Vreau ca Liviu să intre în posesia acestor bani”, a declarat cunoscutul Israelei Vodovoz.

Liviu Arteni a făcut și el declarații în cadrul aceleiași emisiuni de televiziune.

“Dacă am trecut, prin ce am trecut, mai trăiesc 47 de ani de acum încolo. Tuturor românilor care m-au ajutat, le mulţumesc. Nu îmi vine să cred, vorbesc ca un nebun, îmi reproşez foarte multe lucruri. Azi a fost înmormântată? Eu vorbesc cu ea în fiecare zi… dincolo de orice imaginaţie. Am spus că nu am nevoie de absolut nimic, la divorţ. I-am spus: vreau doar să fii tu fericită, liberă. În Călăraşi sunt terenurile pe care le-am luat împreună. O să mă întorc în ţară. Am primit o dată 5000 de euro, a doua zi nu i-am mai avut că mi-a dispărut portofelul, ea mi-a spus atunci să stau liniştit. Eu am avut grijă de peste 800.000 de euro”, a afirmat fostul soț al Israelei Vodovoz.