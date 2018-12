Iulia Albu, mesaj de Revelion. „Degeaba ești frumoasă dacă nu ești proastă și degeaba ai bani dacă nu ai mulți”

Pe blogul său, fashion-editorul Iulia Albu a scris despre noaptea dintre ani și despre superstițiile legate de Revelion.

„Eheee, acum că a trecut Crăciunul cu sarmale, cozonaci, salate și cu mulți draci pentru Domnița care nu a putut să se atingă de niciun fel de bunătăți festive, putem să ne gândim, în sfârșit, la Revelion. Ce și cum să (te) porți, cum să nu fii sau cum să fii prins în fapt, dar niciodată în pantofii greșiți, în Noaptea dintre Ani:

5% roșu ca să nu ții departe cocoșul

Facem ce facem și tot la cârpe ajungem!

Una dintre cele mai comune superstiții este aceea că dacă porți lenjerie intimă roșie în Noaptea din Ani vei avea un an îmbelșugat.

Știți cum se spune, fetele bune ajung în Rai, dar fetele rele ajung unde vor ele.

Eu zic că… fetele rele nu știu neapărat unde trebuie să ajungă, iar fetele bune sunt prea bune ca să ceară ceva pentru ele. Fetele deștepte și educate în schimb… ajung întotdeauna unde trebuie. În cazul meu, in trustul PRO. (Ha-Ha). Dar asta știm deja.

Cum să fii o fată bună, deșteaptă și a niciunui moș… detaliem… la anul! Cum să fii senzația serii de Revelion însă, detaliem… ACUM.

NU purta roșu decât 5%

NU alege o rochie roșie de Revelion (păstreaz-o pentru orice altă zi din an cand poți fi sigură că vei fi singura din încăpere care poartă așa ceva) sau una din paiete dacă nu vrei să te înrolezi voluntar și iresponsabil în armata femeilor care o vor face de Revelion. Lată, vreau să spun! Deși lată, lungă, tangentă, nu prea mai contează. Tu trebuie să fii ACEEA, nu una, nu una dintre, doar ACEEA.

POARTĂ sandale chiar dacă îți este frig

ALEGE un mantou din cașmir și NU o blană naturală

DANSEAZĂ

RÂZI

PLÂNGI, deși în unele culturi aparent ar fi un semn de ghinion.

Somnul dulce mult aduce

Se spune că noaptea de 31 decembrie nu e bine să te prindă dormind, asta pentru că vei fi somnoros tot anul. În fine, nu știu ce să zic. De dormit sigur nu dorm la 00:00 noaptea, o să fiu… gata, v-am zis prea mult. Totuși, apropo de somn și dormit, în secolul acesta… nu știu cine mai are timp să doarmă suficient!

Conform clasicului în viață: degeaba ești frumoasă dacă nu ești proastă și degeaba ai bani dacă nu ai mulți, de Revelion trebuie să ai bani la tine ca să câștigi bine tot anul ce vine. Așadar, ca să respect superstiția ar trebui să-mi pun banii în sutien pentru că ținuta pe care o voi purta de Revelion nu are buzunare, firește, iar chiloți nu port, după cum v-am mai spus. Sau puteți, și mai simplu, să vă luați un card.

Pup-o bine, n-o lăsa, că la anu altu ți-o ia!

Se spune că obiceiul sărutului sub vâsc aparține scandinavilor, ei asociind această plantă cu zeița dragostei. Mai exact, dacă te săruți cu iubitul/soțul/partenerul/amantul sub creanga de aur', căci așa i se mai spune vâscului, vei avea parte de dragoste tot anul. Sunteți curioși să aflați dacă voi face și eu asta? Ne vedem pe Instagram!

Ei bine, dragilor, la asta nu m-am gândit, însă, scriind acum despre vâsc… mi-am dat seama că aș putea să-l folosesc ca accesoriu la ținuta mea de Revelion, sau… cine știe.

Nu vă recomand și vouă să faceți același lucru, totuși!”, a ținut să mențoioneze Iulia Albu.

