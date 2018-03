Iulia Albu, probleme mari cu greutatea în adolescență. A luat 20 de kilograme în 6 luni, apoi a slăbit 22 în două luni

Acum are o siluetă de vis, însă în adolescență Iulia Albu a avut mari probleme cu greutatea corporală, având mari oscilații de greutate.

Fashion-editorul Iulia Albu, mama unei fetițe pe nume Mikaela, este posesoarea unei siluete filiforme, pe care toate ținutele vin ca turnate. Cu toate acestea, vedeta nu a avut dintotdeauna o siluetă impecabilă.

În adolescență, Iulia Albu, care a comentat recent pe marginea operațiilor estetice, a avut mari oscilații în ceea ce privește greutatea corporală. Ea a dezvăluit că s-a îngrășat cu 20 de kilograme, după care a slăbit tot atâtea în perioade scurte de timp.

“A fost normală (n.r. copilăria), dar am avut și multe momente grele. Am suferit din cauza faptului că eram prea slabă. Motiv pentru care am ținut cure drastice de îngrășare, tocmai când dădeam examen la facultate. În 6 luni am pus pe mine în jur de 20 de kilograme. Și părinții au considerat că am o problemă, am făcut înot și am ținut o dietă care a avut că scop un surplus de kilograme.

Dar, din păcate, cură mea de îngrășare a avut un final neașteptat. Mă pregăteam pentru facultate și, fiind preocupată de învățătură, din cauza stresului am slăbit iarăși 22 de kilograme în doar 2 luni”, povestea Iulia Albu într-un interviu pe care l-a acordat cu ceva timp în urmă pentru revista Tango.