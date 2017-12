Laurette își face bilanțul de ziua ei de naștere. „M-am căsătorit, divorțez și tot așa”

Laurette își aniversează ziua de naștere, ocazie cu care a dezvăluit cum a fost anul 2017 pentru ea.

Laurette, care stă într-o vilă de 100.000 de euro, a avut parte de un an 2017 cu bune și cu rele.

Laurette, care este mama unei fetițe, își aniversează ziua de naștere joi, 28 decembrie, ocazie cu care a făcut și un bilanț al situațiilor pe care le-a trăit pe parcurusl acestuia.



„Se termină anul, unul bun cel puțin așa zic eu, cu bune si cu rele, un an pe care l-am trăit cu intensitate de la care am avut de învățat multe. Un an în care am făcut tot ce am simțit, m-am căsătorit – divorțez?? și tot așa.

Un an de la care nu am cerut prea multe, însă Dumnezeu mi-a dat mai mult decât meritam. Am avut un an în care am avut alături de mine un înger păzitor, care m-a sfătuit și de la care am avut ce învăța.

Astăzi, de ziua mea, îmi doresc să fiu liniștită, fericită și să am alături de mine familia. Vreau să mulțumesc familiei mele, soțului meu, fratelui meu David, fetiței mele iubite, prietenei mele Flori pentru toată susținerea și mulțumesc prietenilor mei care m-au surprins plăcut cu cea mai frumoasă petrecere de ziua mea. Vă iubesc”, a declarat Laurette.