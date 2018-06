Lavinia se va retrage de pe micul ecran în iulie, cu doar o lună înainte să-și cunoască bebelușa. Karin e al treilea copil al vedetei și al procurorului Romulus Dan Varga, soțul ei, după Mathias, născut în noiembrie 2014 și Klara, care a venit pe lume tot în noiembrie, dar în 2016.

Libertatea: Juniorul cu numărul 3 e pe drum… Ai recunoscut că nu e floare la ureche să te descurci cu doi copii, cum crezi că-ți va fi cu trei?

Lavinia Petrea: Poate fi greu și cu unul. Spre exemplu, mie mi s-a părut primul an cu Mathias mai greu decât atunci când a apărut și Klara. Lipsa experienței mă făcea să fiu mereu în alertă, să-mi fac griji mai mult decât era cazul. I-am avut aproape pe părinții și pe socrii mei, apoi Mathias a început să meargă la grădiniță, înainte să se nască Klara. Acum, înainte să vină al treilea copil, Klara a început să meargă și ea la grădiniță. Am ajutoare, ceea ce este foarte important, pot să echilibrez balanța și să mă ocup de fiecare în parte în așa fel încât să nu se simtă niciunul neglijat. Ne-am dorit să avem trei copii, așa că nașterea fetiței nu ne prinde nepregătiți. Cu adevărat grele mi se par situațiile în care părinții nu au niciun fel de ajutor.

Cum a primit soțul vestea? Și cum au primit-o colegii?

Cu bucurie, dar și puțină surprindere, pentru că s-a întâmplat destul de repede după cea de-a doua sarcină. Apropiații noștri și colegii mei știau că ne dorim să avem trei copii, dar se așteptau la această veste poate peste încă vreo doi-trei ani de acum înainte. Colegii sunt foarte drăguți și atenți cu mine, însă așa erau și înainte.

Mathias s-a născut în noiembrie, Klara s-a născut tot în noiembrie, dar acum se pare că nu vei păstra “cadența”…

Așa e! Nu mai era loc în noiembrie. (râde) Soțul meu (procurorul Romulus Dan Varga – n.r.), socrul meu, bunicul meu, nepoata mea și lista e și mai lungă cu rudele și prietenii mei născuți în noiembrie. Karin se va naște în august.

Cum ai ales numele fetiței?

Ne-am dorit ca și al treilea copil să aibă un nume din același registru cu primii doi – Klara și Mathias. Fiecare are doar un prenume și noi credem că le-am ales potrivit, că am făcut alegerile pe care noi le-am simțit. Sperăm că așa va fi și acum.

Trei e numărul cu noroc? Te oprești aici sau vrei ca, peste câțiva ani, să echilibrezi balanța, să fie două fete și doi băieți?

Ne oprim la trei. Poate dacă aveam 25 de ani și nu 35, nu aș fi spus atât de hotărât că ne oprim aici.

Ai așteptat ceva până să anunți sarcina… Au fost probleme?

Primele luni pot fi imprevizibile. Iar această sarcină a venit destul de repede după cea de-a doua, dar am încredere în medicul care mă ține sub observație și care îmi oferă liniștea și siguranța de care am nevoie în această perioadă. Acum este totul bine și sper să rămână lucrurile așa până când voi naște.

Lavinia Petrea se oprește la trei copii. «Nu am fost chiar în formă în primele trei luni de sarcină»

Pofte, grețuri, oboseală? Cum decurge sarcina? E diferită de celelalte două?

Nu am fost chiar în formă în primele trei luni de sarcină, dar au trecut acele probleme. Fac tot ceea ce făceam și înainte, dar mă resimt seara, mai ales că nu ezit să-i ridic pe copii sau să-i port în brațe.

Copiii ce știu despre burtica ta tot mai mare? Ce le-ai spus?

Mathias înțelege foarte bine ce se întâmplă, el a mai trecut prin această experiență și este nerăbdător să își cunoască sora. Îi sclipesc ochii când ne uităm împreună la pozele de la ecografii. Pentru el este destul de clar că nu va fi neglijat. Klara, probabil, înțelege mult mai puțin ce urmează să se întâmple, deși îi vorbim despre asta. Vom vedea… Cred că ea o să fie destul de geloasă și posesivă, însă sper să gestionăm bine situația. Știm ce avem de făcut. Ne ajută și faptul că ei doi merg la grădiniță. Au programul lor și nu vor resimți atât de mult faptul că eu voi petrece mai mult timp cu bebelușa, cel puțin în primele luni. O să fac în așa fel încât atunci când ei vin de la grădiniță, să fiu cât mai mult la dispoziția lor.

Cât vei sta acasă, de data aceasta?

Nu mi-am făcut încă un plan. Le iau pe rând. Aștept să se nască bebelușa, să fim bine amândouă, să mă refac și abia apoi o să decid. Depinde mult de cum voi simți să fac lucrurile ca să fiu împăcată cu alegerea mea și să mi-o asum din toate punctele de vedere.

VIDEO/”Testamentul” unui absolvent de Oxford care emigrează din România: “Mi s-a spus că mi-am vândut ţara pentru că am studiat în străinătate”