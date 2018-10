Invitată la emisiunea prezentată de Teo Trandafir la postul de televiziune Kanal D, Luminița Anghel a afirmat că a trecut printr-un episod neplăcut cu unul dintre partenerii ei, care a lovit-o. Vedeta a explicat că părinții ei nu au știut niciodată nimic.

„I-am protejat (n.r. pe părinții ei) din multe puncte de vedere. Cu nefericirile mele în dragoste. Mama n-a știut niciodată dacă am fost vreodată sau nu lovită de un bărbat. N-au știut. Eu am fost un copil care și-a asumat, până în prezent, când nu mai sunt copil, greșelile și luările de decizii greșite”, a spus cântăreața.



Întrebată ce simte o femeie atunci când e lovită de un bărbat, Luminița Anghel a spus:

„Furie. În cazul meu furie, pentru că nu s-a întâmplat des și nici foarte grav. Dar s-a întâmplat o dată în viață. Și eu sunt o fire foarte vulcanică. Îmi ies din sărite foarte ușor și sunt ca un cocoș, chiar dacă sunt pitică. Și la vremea aceea eram cu zece kilograme mai slabă ca acum. Săream să mă apăr. Furie. Bineînțeles că nu s-a pus problema unei victime, în sensul că nu am rămas. Niciodată nu am rămas în relația în care am văzut că ar putea exista un final mai tragic decât pare”, a povestit solista.

