Magda Vasiliu, despre copiii bolnavi de cancer: „Așa a fost în cazul lui Vlad”

Magda Vasiliu a trecut prin cea mai cruntă experiență pentru o mamă în anul 2017, când fiul ei, Vlad a fost diagnosticat cu cancer. Fosta prezentatoare de televiziune de la Prima TV și-a tratat băiețelul în Italia, starea de sănătatea a acestuia fiind una bună.

Însă problema copiilor bolnavi de cancer este una de care vedeta este foarte preocupată.

„Habar n-am ce face în momentul de față statul român în ceea ce privește medicina de prevenție. Nu știu ce investigații pot fi făcute și ce anume e decontat de stat. Știu doar că se făceau niște analize de sânge o singură dată pe an. Ce am remarcat, împreună cu Cosmin Stoian în ultimul an și jumătate este că, în cazul copiilor, cancerul nu dă semne decât atunci când e târziu.

În unele cazuri, prea târziu. Copiii par absolut sănătoși, analizele de sânge (cele uzuale) sunt perfecte, toți mănâncă bine, au energie etc. Și doar în urmă unor întâmplări părinții descoperă cumplita boală… Fie se lovesc, fie fac vreo răceală care nu mai trece, fie devin un pic mai apatici…. Și ajung la spital unde primesc teribilul diagnostic.. Așa a fost în cazul lui Vlad și al majorității copiilor bolnavi pe care i-am întâlnit sau de care am auzit.

Copilașul ajuns ieri la Roma are un neuroblastom cu metastaze osoase… Până în decembrie, anul trecut, părea ok….Până ce statul român va gândi niște programe de prevenție va trece multă, foarte multă vreme (deși nici nu cred că va gândi vreodată statul român ceva în beneficiul propriilor cetățeni)… Controlați-vă copiii, fiți atenți la cea mai mică schimbare, faceți investigații, gândiți-vă că un bebeluș nici măcar nu poate spune ce-l doare… Este incredibil câți ajung în ultimul moment la doctor. Și este sfâșietor să vezi cum mulți se sting pentru că au ajuns prea târziu… „, a spus magda Vasiliu.

