Mariana Moculescu, scandal monstru cu fiica ei în culisele unei emisiuni TV. „Să nu spui nimic, că te omor! Te calc pe cap”

Mariana Moculescu, fosta soție a compozitorului Horia Moculescu, a revenit din Italia, acolo unde a trecut prin momente cumplite din cauza iubitului.

Mariana Moculescu și fiica ei, Nidia Moculescu, care n-au fost niciodată în relații foarte bune, au fost invitate la o emisiune de la Kanal D, unde s-au contrazis foarte mult.

„Este de neiertat ce a făcut Horia Moculescu! Copilul ăsta e în halul asta numai din cauza lui. Moșul ăsta mi-a mâncat sufletul!… Uite ce ne-a făcut acest Moculescu. El ne-a separat”, a spus Mariana Moculescu despre fostul ei partener de viață, compozitorul Horia Moculescu.

Nidia a sărit ca arsă când a auzit ce acuzații îi aduce mama ei tatălui său.

„Tatăl meu e sfânt. Tatăl meu e sacru! De tatăl meu nu spui nimic, că te omor! Te calc pe cap”, a sărit Nidia Moculescu.

În culise, cele două au fost protagonistele unui scandal îngrozitor. Și-au aruncat vorbe grele.



„Nerușinato! Muncești într-un bordel… Stai într-o relație cu un boșorog de 50 de ani… Vreau și eu să știu cu cine umblă. Are un moș. Nu avea sens să stea copilul meu cu un moșneag! Nu există iubire. Nu îmi place de ăla. L-am văzut și nu îmi place de el. Doamne! Să îmi devină ginere boșorogul ăla”, a spus Mariana Moculescu în culise.

„Da, am o relație cu un bărbat de 50 de ani. Este mai mare decât mine cu 22 de ani. Eu am ales un om să fie lânga mine pentru că îl iubesc. A fost lângă mine de fiecare dată, inclusiv când mi-au fost scoase trompele, inclusiv cu operația, inclusiv la medicul stomatolog. Este omul care este lângă mine. Ea nu are cum să spună că ea vreodată îmi va alege mie iubiții”, a răbufnit Nidia Moculescu.

