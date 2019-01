„Era micuţ şi cu urechi foarte mari. Am plâns foarte mult, de bucurie, când l-am primit. Cred că 40 de minute nu m-am putut opri. Trecuse ziua mea de nume, se apropiau sărbătorile de iarnă. Eram în casă. Pe hol, am găsit o cutie. Era acolo, se uita la mine. Fostul meu prieten l-a adus şi mi-a făcut o surpriză. (…) Îl ascundeam în sân şi mergeam cu el şi la supermarket. Nu mă puteam dezlipi de el”, a povestit vedeta în cadrul emisiunii „Stăpânii vedetelor”.

Recent, Doinița Oancea s-a întors din Barcelona. „Am fost şase zile în Barcelona. Am avut parte de vreme frumoasă, au fost 10-15°C . Am mers foarte mult pe jos, am mers mai bine de 10 kilometri pe zi. În unele zile 14 kilometri, altele 9 kilometri', a spus Doiniţa la Antena Stars.

În 2018, actrița a avut un an încărcat din punct de vedere profesional, a jucat în prima piesă de teatru – Marea rușine’, a fost ocupată cu filmările pentru Fructul oprit – serialul de la Antena 1, și nu a uitat nici de cele două proiecte vestimentare pe care le are, însă are și un regret. Îmi propusesem să mă plimb foarte mult anul acesta, dar nu am reușit, pentru că am muncit mult’, a spus ea.

