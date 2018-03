Andreea Berecleanu are o slăbiciune pentru bijuteriile din argint masiv, iar de acest lucru s-a prins destul de repede soțul ei, medicul estetician Constantin Stan. Acesta a cucerit-o cu un inel, pe care vedeta TV l-a admirat într-un magazin de antichități.

Andreea Berecleanu, prezentatoarea Observatorului de la ora 19.00 la Antena 1, a făcut cunoștință cu podoabele încă din copilărie, când părinții i-au dăruit un astfel de dar.

Apoi, prima bijuterie și-a achiziționat-o din salariul de jurnalist și a fost un inel din argint masiv. De atunci, colecția ei a tot crescut. Soțul ei, Constantin Stan a reușit să o surprindă cu exemplare deosebite.

“ Țin foarte mult la toate bijuteriile, mă leagă de amintiri foarte frumoase, fiecare în parte are o poveste. Toate bijuteriile dăruite de soțul meu sunt superbe. La început, poate că nu știa exact că mie îmi plac bijuteriile mai altfel, dar a învățat curând ”, a precizat ea.

Pasionată de bijuterii, Andreea Berecleanu are o creatoare preferată de bijuterii, de origine libaneză, care lucrează cu diamante și argint masiv. Un inel realizat de aceasta a ajuns în colecția vedetei după o vizită fulger alături de soțul ei, într-un magazin.

“Întâmplarea a făcut să îl găsesc într-un magazin de antichități, într-o escală pe care am făcut-o forțați fiind de un context în Portugalia. Și atunci am avut câteva ore de petrecut în Lisabona și am intrat într-un magazin de antichități, eu fiind atrasă de magazinele de antichități. Era acest inel Rosa Maria care m-a chemat, pur și simplu și cred că este inelul pe care îl iubesc cel mai mult. Îl port cel mai des!”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Berecleanu.