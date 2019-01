Mesajul greșit pe care și l-a tatuat Ariana Grande pe mână. Ce a vrut să scrie și ce a ieșit

Ariana Grande și-a făcut un tatuaj cu caractere japoneze pe una dintre mâini.

Artista, în vârstă de 25 de ani, a intenționat să-ți tatiuate în palmă traducerea în limba japoneză a celei mai recente melodii ale sale, „7 Rings” (n.r. 7 inele). Însă ce a ieșit este total greșit, iar internauții au fost cei care i-au atras imediat atenția după ce au văzut imaginea cu tatuajul Arianei Grande. Ulterior, cântăreața a șters fotografia cu tatuajul de pe internet.

Mesajul în limba japoneză de pe mâna Arianei Grande a fost scris greșit, astfel că semnificația acestuia nu este „7 inele”, ci face referire la un grătar specific japonez, potrivit telehit.com.



Ulterior, Ariana Grande a explicat că a uitat să treacă unul dintre caracterele japoneze la mesajul tatuat din palmă. de asemea, ea a afirmat că eventual poate să refacă desenul din palmă, pentru că pielea din acea zonă se regenerează foarte repede.

Imagine getting bbq grill tattooed on your palm

Ariana Grandes new tattoo 七輪' means Japanese style bbq grill, not 7 rings. ? If you want to know about 七輪, just google SHICHIRIN' pic.twitter.com/HuQM2EwI62

— *amo* (@hey__amo) January 30, 2019