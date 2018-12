Mihai Trăistariu dă cărțile pe față despre Eurovision. „Am fost și eu de două ori în juriul național și recunosc că am primit telefoane”

Mihai Trăistariu a reprezentat România la concursul Eurovision în anul 2010, cu piesa Tornero, cu care a obținut locul al patrulea.

Despre Eurovision a făcut Mihai Trăistariu declarații pentru adevarul.ro.

„Da, m-am înscris, dar rezultatele încă nu s-au dat…

…Într-adevăr, am aşa în mintea mea cumva că juriile româneşti nu mă mai vor acolo, că vor să-i mai lase şi pe cei tineri, e posibil şi asta. Publicul poate se gândeşte că am mai fost o dată şi „ce să caut a doua oară?”, şi asta poate fi”, a spus Mihai Trăistariu.

„Am piesă bună anul acesta. Numai că e destul de greu, am văzut că s-au înscris 126 de persoane anul acesta, ca niciodată, şi sunt doar 24 de locuri. Deci, trebuie să se aleagă la sânge, nu ştiu cum vor alege.

Sper să nu fie prietenii. Că am fost şi eu de două ori în juriul naţional, în urmă cu vreo nouă ani, şi recunosc că am primit telefoane şi nu am ţinut cont de ele, că eu sunt foarte corect şi de aceea am curaj să zic. Am primit telefoane de la compozitori.

„Vezi că am şi eu o piesă, am şi eu pe cineva” şi-mi dau seama cum se poartă. Vorbesc despre etapa de preselecţii, atunci am primit telefoane de la colegi, adică pile. Şi asta zic, dacă eu am primit, de ce nu ar primi şi alţii?

Sunt convins că se primesc intervenţii şi telefoane. Dacă se întâmplă asta… e clar. Să vedem”, a afirmat artistul.

