Mirela de la Insula Iubirii, adevărul despre Ionuț și ispita Mircea. Lucrurile pe care nu le-a mai spus până acum

La Insula Iubirii, Mirela a trăit sentimente contradictorii alături de fostul său iubit, Ionuț Gojman, și de ispita Mircea.

Despre cei doi, dar și despre relațiile pe care le are în prezent cu aceștia a făcut Mirela declarații într-un interviu pentru okmagazine.ro.



„Personal, nu consider că am greşit cu nimic, sau cel puţin, nu văd o greşeală în a te distra şi a te simţi bine, odată ce vezi imagini care îţi confirmă că relaţia ta s-a terminat. Eram în Thailanda, aşa că am vrut să profit de fiecare clipă acolo. Dar până la urmă nici Ionuţ nu a greşit, pur şi simplu şi-a exprimat adevăratele dorinţe ☺…

…Nu am reînceput atunci relaţia şi nu va mai fi vorba de asta niciodată. Am rămas în relaţii de prietenie, aşa cum sunt ele, câteodată pline de vorbe bune, alteori de mici certuri, dar în fond, suntem amici”, a spus Mirela despre Ionuț Gojman, fostul său iubit.

Despre ispita Mircea, Mirela a comentat:

„Cu Mircea am rămas în relaţii foarte bune, tot timpul apelez la el când am nevoie de un sfat sau de ajutor, iar el îmi răspunde cu acelaşi drag. Între noi a fost o conexiune puternică, chiar dacă nu s-a concretizat o relaţie. Dumnezeu a vrut să rămânem prieteni…

Mirela după Insula Iubirii nu regretă nimic. Dacă mi-aş fi dat o şansă cu Mircea, poate nu aş mai fi avut viaţa de acum, pe care o iubesc!”.



Întrebată dacă și-ar mai testa o relație la Insula Iubirii, bruneta a afirmat:

„Da, aş mai testa relaţia la Insula Iubirii, dar numai dacă simt eu că ar fi necesar. Acum, pentru prima dată, simt că totul este aşa cum trebuie să fie”.

