Mirela Vaida radiază pur și simplu și este într-o formă excelentă. Însărcinată în 5 luni și jumătate, vedeta a participat luni seară la un eveniment monden, ocazie cu care ne-a împărtășit ultimele noutăți din viața ei.

„Mi se pare puțin ciudată liniștea asta pe care o am, pentru că mi se pare firesc totul, nici corpul meu nu mai reacționează, nici nu mai are vreun disconfort la absolut nimic, programul este normal, eu sunt într-o stare foarte bună, nici în greutate nu am luat foarte mult, adică am chef de muncă, am chef de viață, nu am nici o opreliște. Simt totuși că sunt puțin însărcinată, când trebuie să îi ridic pe cei mici, pe amândoi odată, în brațe, pentru că dacă îl iei pe unul primul și pe al doilea pe urmă, se supără. Și totuși să ridici 35 kg – fiecare are cam 17 kg – e mult și nu e recomandat, dar ce să fac acum? Până îi învăț cu ideea că mai vine unul, trebuie să le dau lor totul”, ne-a povestit prezentatoarea emisiunii „Totul pentru dragoste – La bine și la greu”, de la Antena 1.

Mirela Vaida a decis să facă totuși o schimbare în program și a renunțat la musicalul „Mamma Mia”. Deși este un proiect de suflet și a fost extrem de bucuroasă în momentul în care a aflat că face parte din distribuția lui, acum este nevoită să stea cuminte câteva luni.

„E mult de dansat, sunt multe coregrafii sus, pe brațele balerinilor sau chiar pe scară, pe o scară normală, portabilă, mult dans, multe mișcări cu viteză, nu cred că e cazul să forțez. Din luna a șasea, nu am vrut nici eu și nici producătorii să ne asumăm vreun risc, m-am retras, fac o pauză până după naștere. Musicalul se mai joacă la Craiova în ajun de Crăciun, la sfârșit de an la Sala Palatului și o să mai aibă turnee prin țară anul viitor. Cu Teatrul de Revistă Constantin Tănase nu iau pauză decât poate prin martie-aprilie, când o să intru în prenatal. Acolo nu e atât de solicitant, cânt cu plăcere, ce simt, ce vreau, ce vrea să audă publicul, mă adaptez de la un spectacol la altul, așa că la Revistă mă mai găsiți”, a declarat, pentru Libertatea, Mirela Vaida.

