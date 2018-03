Monica Roșu practică sporturi care i-au fost interzise. Fosta campioană, care acum prezintă știrile sportive la TVR 2 și speră să devină mamă în scurt timp, a declarat pentru Libertatea că abia după se s-a retras din gimnastică a putut să se bucure de lucruri la care nu avea acces în copilărie.

Monica Roșu a iubit sportul și a muncit timp de 15 ani pentru a se impune în gimnastică. Laurii succesului au venit însă la pachet și cu o serie de restricții. “Nu știu dacă pot să spun că a fost doar un sacrificiu. Faptul că pleci de acasă de mic, pe moment nu conștientizezi lucrurile astea, știi că îți place ceea ce faci și că îți dorești să ajungi ca și colegele tale pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și că e bine și frumos să fii campion, că ai muncit și toată munca îți este răsplătită. Cred că asta e cea mai grea perioadă, pentru că pleci la vârsta la care ai nevoie de părinți, ai nevoie de sfaturi, începi să-ți pui tot felul de întrebări și, practic, noi cumva ne-am privat de aceste lucruri, nu ne-am trăit copilăria, adolescența, doar am muncit pentru a ne împlini un vis”, a declarat pentru Libertatea, Monica Roșu.

În prezent, fosta campioană lucrează în televiziune, ea prezentând știrile sportive la TVR2. Pe plan personal, trăiește de 5 ani o frumoasă poveste de dragoste, însă partenerul ei nu-și dorește celebritatea, alegând să o lase doar pe ea să fie în continuare în lumina reflectoarelor. “El nu este persoană publică, nu are treabă cu această lume și nici nu prea își dorește să apară. Mereu îi spun: «Hai cu mine la eveniment!» iar el îmi răspunde: «Nu, nu vreau». Suntem oameni normali. În casă nu sunt Monica Roșu care a câștigat medalii, sunt femeia, fata cu care stă, cu bune, cu rele”, a declarat, pentru Libertatea, fosta mare gimnastă.

Monica Roșu practică sporturi care i-au fost interzise: “Îmi place foarte mult patinajul, dar nu am avut ocazia să îl exersez, că nu aveam voie să ne accidentăm”

Deși s-a retras de ani buni din gimnastică, Monica Roșu acordă în continuare importanță mișcării. Fie că merge la sală, se plimbă în aer liber sau își rezervă timp pentru hobby-uri. “Sportul a fost și va rămâne prima mea dragoste. După ce m-am retras, am avut perioade în care nu am ajuns în sală pentru că nu mai voiam, dar acum îmi fac timp. Dacă nu ajung la sală, ajung la un masaj, mă plimb mult, ne place să mergem la plimbare, de la 10 km în sus, sunt implicată în foarte multe campanii de promovare a stilul de viață sănătos, de a face mișcare, de a ne simți bine în propriul corp”, a precizat ea.

Printre hobby-urile Monicăi Roșu se numără lectura și muzica, dar și practicarea unor sporturi care au atras-o de-a lungul timpului, dar la care a avut interdicție. “Când sunt foarte agitată, îmi place să mă duc în cameră și să stau liniștită să citesc. Îmi place să urmăresc documentare, să ascult muzică. Mi-ar plăcea să știu să patinez, îmi place foarte mult patinajul, dar nu am avut ocazia să mă duc să îl exersez, pentru că nu aveam voie să ne accidentăm. Cu schiatul, la fel. Recent, am fost plecați și am schiat cu drag”, ne-a spus Monica Roșu.

