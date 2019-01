Canotorul, originar din Galați, a avut un motiv foarte bine întemeiat să câștige și să rămână în continuare la Exatlon, dedicând victoria tatălui său, care a murit în luna august a anului trecut. De altfel, cel care i-a dat viață a fost principalul motiv pentru care războinicul s-a înscris în competiție și marele regret al lui Alex este că tatăl sau nu a apucat să-l vadă evoluând pe traseele din Republica Dominicană.

„Nu am fost foarte apropiați, dar am vrut să vin să îi demonstrez ceva. El era de meserie polițist, dar a fost trecut în rezervă în 2003 și de atunci a tot lucrat, ca bucătar, îi plăcea să gătesca. Nu știam că avea probleme cu sănătatea, făcuse două preinfarcturi și a murit din accident vascular cerebral. A stat în comă două zile, iar apoi am primit telefon că a decedat. Am apucat să îi spun că m-am înscris și avea speranțe că intru și că mă descurc bine. Își dorea să mă vadă la Exatlon”, explica, cu lacrimi în ochi, Alex Stoica înainte de îmbarcarea în avion.

Războinicul a avut o copilărie grea și sportul a fost zona în care s-a retras și și-a găsit chemarea. Avea doi ani când părinții lui au divorțat și, deși râvnea după dragostea tatălui său, s-a lovit mereu de un zid. Un copil „foarte cuminte”, cum singur s-a descris, care niciodată nu a dorit să iasă în evidență, razboinicul a declarat că cea mai frumoasă amintire din copilărie rămâne ultimul brad natural de Crăciun pe care părinții săi i l-au împodobit când avea 6 ani.

„Vorbele tatălui meu m-au marcat și mi le aduceam aminte în momentele grele, când stăteam în cantonamente. Cel mai important sfat pe care mi l-a lăsat este că sunt puternic, că am valoare și că sunt leu ca el, asta îmi aduc aminte. Eu am fost crescut de femei, de mamă, mătușă și bunică. Sunt produsul femeilor!”, declară Alex Stoica.

