Narcisa Suciu, la final de an 2018: „Am văzut-o plecând de acasă cu…”

Pentru cântăreață, anul 2018 este unul despre care afirmă că nu-l va uita niciodată.

„2018 e unul din anii aia pe care n-o să-i uit niciodată.

Am călătorit mult, am muncit mult, am văzut-o pe Daria plecând de acasă cu bagaj mai mare decât de-o vacanță, am avut grijă de sănătatea mea, am primit confirmări pe care le așteptăm de douăzeci de ani, am aflat că sunt mai iubită decât credeam și că am prieteni pe care distanță nu i-a făcut să dispară din mine. Am cunoscut oameni cu potențial de prietenie de lungă durată.

Am fost speaker pentru prima oară. Am muzică nouă și frumoasă, am întâlnit oameni cu care am colaborat minunat din prima și am continuat colaborări ce durează de ani buni, am ajuns în orașe în care n-am mai cântat de când m-am mutat din țară și m-am reîntors în orașe în care cânt în fiecare an.

Am râs mult, am plâns puțin, mi-a fost frică și m-am simțit invincibilă, toate deodată și în același om, eu. Termin anul trezită, fericită, răcită bocnă, cu omu’ și câinele meu (care face azi opt ani!).

Ce-am vrut să zic, de fapt… Nu-mi mai trimiteți mesaje de astea de le trimiteți la toată lista. Gândiți-vă cu drag la mine o secundă, e suficient. La mulți ani tuturor!”, a spus Narcisa Suciu.

Mutată de mulţi ani în Finlanda, Narcisa Suciu este căsătorită cu Veikko Miettinen. Narcisa Suciu este mămica unei fete foarte reuşite, pe nume Daria.

Citește și: Artiștii se umplu de bani în noaptea de Revelion. Smiley ia 3.000 de lei pe minut, Inna peste 4.000