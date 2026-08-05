Imaginile scot în evidență mecanismul balamalei, un profil exterior actualizat și o insulă proeminentă pentru camera foto principală. Clipul debutează cu un prim-plan al balamalei interne care se deschide, naratorul invitând utilizatorii să îmbrățișeze tehnologia pliabilă inovatoare.

Reducerea cutei de pe ecran

Se pare că Google s-a concentrat pe reducerea cutei de pe ecranul cel mare, dar această îmbunătățire structurală va fi confirmată după lansarea oficială a device-ului. Totuși, teaserul nu menționează dacă telefonul include indicatorul luminos Pixel Glow, despre care au circulat zvonuri.

Designul camerei principale este remarcabil, cu un modul mult mai înalt, care ar putea găzdui până la patru senzori. De asemenea, se remarcă un grilaj pentru difuzor situat în partea superioară și două microfoane optimizate pentru reducerea zgomotului de fundal.

Google Pixel 11 Pro Fold: specificații complete

Potrivit Ubergizmo, Pixel 11 Pro Fold va avea un display intern AMOLED de 8 inci și un ecran exterior de 6,4 inci, ambele cu o rată de refresh de 120 Hz pentru o experiență fluidă. Device-ul va fi alimentat de procesorul de ultimă generație Google Tensor G6, însoțit de 16 GB RAM și un spațiu de stocare intern de până la 1 TB.

Alte specificații includ două camere selfie, un sistem principal de cameră cu trei senzori, o baterie de 5.000 mAh cu suport pentru încărcare wireless Qi2 și atașament magnetic Pixel Snap.

Utilizând Android 17, telefonul va avea rezistență la apă IP68 și o grosime de 10,1 mm când este pliat și 4,8 mm deschis. Lansarea oficială pentru Google Pixel 11 Pro Fold va avea loc luni, pe 12 august.

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