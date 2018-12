„Da. O mână de oameni am citit nume și nume și nume de oameni ce au pierit în 1989. Unica lumină de candelă ce a rămas aprinsă a fost cea a domnului Mihai Șora. La 102 ani a ținut aprinsă Lumina sufletelor ce au plecat de pe pământ împușcați în dec 1989. Sufletul cel mai tânăr ce a pierit în acele zile avea 2 ani. …Domnul Șora a ținut Lumina ca să știe sufletele …drumul de întoarcere acasă…Am înălțat numele celor morți pentru a fi dezlegați, pentru a le mulțumi, pentru a le trimite semn că nu i-au uitat chiar toți…că mai suntem ( chiar dacă puțini) cei care ne gândim la ei…A fost frig. Am fost puțini. Mi-au înghețat lacrimile pe obraz. Pe gardul Palatului Regal, unde au fost florile depuse la înmormântarea MS Regelui Mihai I al României…acum stau numele celor ce au murit, pentru că nu au mai vrut să trăiască precum șobolanii într-o lume falsă, într-o dictatură, în minciună și în lașitate.. Sunt fericită că am fost prezentă la acest act de smerenie și de respect pentru cei morți. Nu puteam să fiu în altă parte! Mi-ar fi crăpat sufletul de rușine! Dumnezeu să-i odihnească', a fost mesajul publicat de Oana Pellea pe rețelele de socializare.

