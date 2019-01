Pe contul ei de Instagram, Oana Zăvoranu a postat un mesaj care se referă la personajele din showbiz și la legăturile dintre ele. „Nu e vorba că am ceva cu cineva, deși logic că am și eu simpatiile și antipatiile mele, pe care nu mi le voi ascunde, dar nu sunt legată ombilical de această lume a showbiz-ului, nu am prietenii cu nimeni, pentru că în showbiz nu există prietenii, există numai mâncătorie și rivalitate, dar ei/ele, se prefac să dea bine la cameră că sunt prietene/prieteni. Eu am amiciții”, este mesajul postat de Oana Zăvoranu, pe contul ei de Instagram.

Cu ocazia Sfântului Ioan Botezătorul, Oana Zăvoreanu și-a serbat ziua de nume, iar fanii ei au putut să-i transmită vedetei cele mai frumoase urări. Iar pentru că fanii Oanei Zăvoranu știu că aceasta este o mare iubitoare de cumpărături, ea a ieșit la mall alături de soțul său pentru a face cumpărături. Imediat după ce a terminat sesiunea de shopping, Oana Zăvoranu a postat o fotografie cu ea pe Instagram, adăugând și un mesaj pentru cei care o urmăresc.

