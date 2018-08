„Cred că locația a fost unul dintre principalele motive care m-au facut să îmi doresc să fac parte din acest proiect. E foarte frumos în Madagascar, dar sunt tot felul de vietăți ciudate, nu știi ce zboară în jurul tău, nu știi ce gândaci, șopârle găsești noaptea în cameră. Și nu glumesc, mici șopârle foarte prietenoase găsesc în fiecare seară în cameră, ori pe pereți, ori când dau cearșaful la o parte. Câte o mică prietenă șopârliță”, și-a început Octavian povestirea despre exotica insulă de pe coasta Africană.

L-a uluit modul de viață al localnicilor

Prezentator fiind, el e mai fericit și mai ferit de dificultăți decât concurenții. Practic, în afara programului de filmare, nu are de ce se plânge, că nu trebuie să se bată cu nimeni nici pentru mâncare, nici pentru un acoperiș deasupra capului! Spune că n-ar da pentru nimic în lume statutul de gazdă a show-ului pe cel de concurent, pentru că „acest concurs este extrem de greu, implică nevoia de condiție fizică, într-un mediu total ingrat”, dar recunoaște că una din experiențele prin care trec vedetele înscrise în emisiune îl tentează: să stea o vreme alături de localnici, să vadă cum trăiesc ei. „Să locuiești într-un sat malgaș, să gătești sau să muncești alături de ei cred că e o experiență pe care nu ți-o poți permite într-o vacanță”, spune el.

Iar dorința aceasta a lui e justificată, pentru că a descoperit în Madagascar oameni minunați: „M-a surprins faptul că oamenii sunt ca altădată, ceea ce la noi a cam dispărut. Nu știu dacă cineva își mai pune problema zilei de mâine, așa cum o fac cei de aici. În fiecare zi se urcă într-o barcă, ies în larg și procură hrana pentru întreaga familie”.

Culmea, copiii nu vor să le aducă lemuri! „Cântă prea mult, așa știu ei din desene”

Cel mai mare of al actorului, în perioada asta, e lipsa familiei. „Concurenților le este foarte greu, pentru că se lovesc de cea mai crudă parte a Madagascarului, dar și mie îmi este, pentru că stau departe de familie. Cel mai greu e că vor începe școala fără mine, iar cel mic intră în clasa I”, ne-a dezvăluit Octavian, spunându-ne și ce le-a promis prichindeilor lui că le va duce, la întoarcerea acasă: „Am făcut tot felul de glume cu cei mici, în principiu, am spus că le aduc lemuri, dar au zis că nu, pentru că lemurii cântă prea mult, așa știu ei din desene…”.

Proiectele din țară, în pauză două luni

„Ultimul Trib”, care va intra pe micul ecran, la Antena 1, în curând, i-a dat peste cap lui Octavian proiectele aflate în derulare: o piesă de teatru în care joacă alături de Anca Dumitra, Paul Ipate, Dana Dembinski și Alexandru Conovaru, și un film… pe care l-a regizat. „Colegii nu au fost foarte bucuroși că trebuie să mă aștepte o perioadă atât de lungă pentru spectacolele de teatru, dar când voi reveni din Madagascar voi pleca la Manchester și la Londra cu „Cum se face”. O să am un turneu foarte ciudat și comic, pentru că vom fi plecați patru zile legate: Manchester – Londra – Craiova – Brașov. O să ne ia o mașină când venim în țară de la Londra și o să ne ducă direct la Craiova”, ne-a spus Octavian despre piesa de teatru. Cât despre film… acesta „e gata, am terminat montajul, va intra pe mâna unor oameni care se pricep la vânzări și ei vor decide când și unde va putea fi văzut. Eu mi-am terminat treaba și sunt mulțumit de ce a ieșit!”. Filmul îi are în distribuție pe Monica Bârlădeanu, Cristi Neamțu, luptătorul Benny Adegbuy și Cristi Mitrea (fostul iubit al Andreei Mantea, bărbatul cu care vedeta are un băiețel) și se numește „La nivel înalt”.

Străinii din echipa de producție sunt uluiți de cât de descurcăreți sunt concurenții români

„Ultimul Trib” este un show adaptat după celebrul format „Nomads”. Trei triburi – unul de vedete, unul de sportivi și unul compus din oameni de rând – trec, pe insula africană, prin probe care le pun la încercare atât abilitățile sociale, cât și pe cele fizice. În ciuda personalităților complet diferite ale membrilor, fiecare trib trebuie să-și dovedească puterea de a rezista sub impactul șocului cultural, dar și sub presiunea eforturilor fizice.

„Străinii care sunt alături de noi, echipa ce ne ajută cu montarea jocurilor, formată din oameni care vin din toată lumea – Belgia, Columbia, Brazilia, Argentina -, au fost foarte mirați. Au spus că nu au mai văzut până acum concurenți atât de descurcăreți, în toate țările în care au filmat acest format!”, ne-a dezvăluit Octavian.

Tribul sportivilor este format din: Alex Filip, Cornelia Condeescu, Lola Crudu, Daniel Chiriță, Ioana Șulea, Mircea Zamfir și Roxana Chiperi. Cei șapte sportivi își vor măsura puterile cu tribul format din vedete și cu cel format din oameni de rând: Mirel Magop, Silviu Mircescu, Cosmin Pădureanu, Oana Dedeu, Ema Șerban și cuplul format din Gabriela Popa și Silviu Geandra. Cel de-al treilea trib, cel al vedetelor, este format din Dorian Popa, Dima Trofim, Daniela Crudu, Sorana Darclée Mohamad, Ionuț Iftimoaie, Paula Chirilă și Sorin Brotnei.

În fiecare săptămână, aceștia se vor lupta pentru „Teritoriu”, iar în timp ce tribul câștigător va fi cazat într-un resort de lux și va fi răsfățat zilnic, cel de pe locul doi va locui într-un sat alături de localnici, unde membrilor tribului le vor fi trasate sarcini zilnice în schimbul cărora vor primi o porție simplă de mâncare și nu neapărat un pat, ci mai degrabă un loc în care să doarmă. Acesta nu este însă nici pe departe cea mai grea situație în care se poate găsi un trib: cei care vor fi pe locul trei vor trăi întreaga săptămână într-un loc izolat, cu resurse minime. În plus, la finalul celor șapte zile de încercări grele, membrii triburilor vor fi nevoiți să se lupte și pentru a rămâne pe insulă.

Săptămână de săptămână triburile își vor măsura puterile în competiții spectaculoase și tensionate atât pentru „Teritoriu”, cât și pentru „Eliminare”, pentru ca în final doar opt membri să mai rămână în confruntarea pentru miza cea mare: premiul în valoare de 100.000 de euro.

Foto: Diana Oros

