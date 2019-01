Ovidiu Komornyic a așezat rivalele muzicii ușoare la aceeași masă. Petrecere cu Angela Similea și Corina Chiriac

Doamna muzicii românești s-a întâlnit cu o altă artistă reprezentativă a generației sale, Corina Chiriac. Cândva rivale pe scenă, cele două au demonstrat că între ele nu există animozități. Și s-au distrat împreună la petrecerea sărbătoritului care azi, 29 ianuarie, împlinește 50 de ani.

Dida Drăgan, o altă artistă care stă mai mult peste hotare, a fost și ea prezentă, alături de alte nume cunoscute ale muzicii românești, precum Marcel Pavel, Luminița Anghel, Monica Anghel, Sanda Ladoși, Adrian Daminescu sau Silvia Dumitrescu.

Ovidiu Komornyic ne-a mărturisit că a organizat această petrecere pe ultima sută de metri și s-a bucurat că aproape toți invitații au putut fi prezenți.

„Am mai întinerit un an și m-am bucurat să-i am pe toți alături… Importantă nu este vârsta, ci să ai sufletul mereu tânăr și curat. Trebuia să fiu plecat, dar s-a anulat în ultimul moment acea deplasare. Așa am reușit să fac această petrecere pe nepusă masă. A fost ceva restrâns, doar cu persoanele apropiate. Angela și Dida erau în țară și m-am bucurat că au venit, la fel ca toți ceilalți invitați, care-mi sunt foarte dragi. Sanda Ladoși, Monica Anghel și Marcel Pavel au venit chiar după un concert pe care l-au avut. În rest, s-a nimerit ca toți ceilalți să nu avem vreun spectacol”, a mărturisit artistul pentru Libertatea.