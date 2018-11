Provocare maximă pentru Mihaela Rădulescu. „Am făcut sex într-o…”

Prezentă în platul emisiunii matinale „Neatza cu Răzvan și Dani”, vedeta de televiziune Mihaela Rădulescu a răspuns unora dintre cele mai incomode întrebări.

Mihaela Rădulescu a răspuns la tot felul de întrebări legate de sex și viața intimă în cadrul provocării „Am/M-am”. Întrebările i-au fost puse chiar de fostul iubit, prezentatorul de televiziune Dani Oțil, potrivit spynews.ro.

„Nu știu pe ce plajă am fost, dar nu aveam nimic pe mine. Am făcut sex într-o piscină și am fost abordată de persoane de același sex. N-am purtat cătușe niciodată, în nici un fel de circumstanțe și n-am fost surprinsă făcând dragoste”, a dezvăluit Mihaela Rădulescu.



Diva de la Monaco a răspuns negativ atuni când a fost întrebată dacă s-a uitat vreodată împreună cu partenerul la filme pentru adulți.

„Mihaela oricum nu stă niciodată cu fața la televizor”, a intervenit Dani Oțil.

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate vedete de televiziune din România. A realizat și prezentat multe emisiuni care s-au bucurat de mare succes la publicul telespectator. Mihaela Rădulescu trăiește o poveste de iubire cucelebrul sportiv austraic Felix Baumgartner. Vedeta are un băiat, Ayan, din mariajul pe care l-a avut cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg.

