Libertatea: Dacă ar fi să debutezi azi, în 2019, în televiziune, ai mai urma această carieră?

Teo Trandafir: Pe mine nu mă interesa televiziunea la momentul în care am debutat în media, pentru că am debutat în radio. Sunt om de radio, am ajuns în televiziune pentru că ea m-a cerut, nu eu pe ea. În momentul respectiv nu era nimeni mai bun decât noi, decât mine și Mircea Badea, oameni de radio, care să se ocupe de cel mai bun program de televiziune de atunci, matinalul. În continuare cred că matinalul este un program foarte puternic. Noi doi nu ne-am ales această carieră, ea ne-a ales pe noi.

Ai spus la un moment dat despre tine că poți vorbi până te oprește producătorul. Care e recordul?

Am vorbit cu Mircea 47 de minute, iar singură, 19 minute.

„Scapi de oamenii care te vorbesc pe la spate, sunt energofagi”

Ai o fire prietenoasă. Ai reușit să rămâi în relații bune cu toți cu care ai lucrat de-a lungul timpului?

Cu cei cu care am lucrat, da; cu cei care m-au lucrat, nu. Undeva este o diferență pe care o înțeleg doar cei care au trecut prin viața asta.

Au fost și oameni care ți-au înșelat încrederea și cu care ai rupt legăturile?

Fiecare dintre noi are o armată, o șleată de delatori pe care nu o poate controla. Uneori se poate întâmpla ca această șleată să aibă și dreptate. Cu atât mai puțin, însă te gândești să o ții aproape. Scapi, de obicei, de oamenii care te vorbesc pe la spate, pentru că sunt energofagi și nu te ajută în drumul tău spre ce îți dorești.

„Am pierdut foarte multe”

Ai încercat tot felul de lucruri, afaceri, de-a lungul timpului și nu toate ți-au reușit. Ai pierdut mult? Ai învățat, între timp, să fii cumpătată?

Am pierdut foarte multe în viața asta, ca fiecare dintre noi. Am pierdut în diferite circumstanțe, diferite lucruri; am pierdut bani pentru că nu am fost prea atentă, am pierdut bani pentru că am călătorit, poate mi-am cumpărat prea multe lucruri de care nu aveam nevoie, poate pentru că am remobilat când nu trebuia. Nu am fost cumpătată niciodată. Îi invidiez și îi admir pe cei cumpătați, dar eu cumpătată nu am reușit să fiu.

Și-a pregătit fata pentru plecarea în altă țară

Te-ai temut vreodată că nu vei reuși să fii o mamă bună?

Orice mamă are senzația și teroarea că nu va fi o mamă bună. La un moment dat, însă, una dintre marile sportive ale tinereții mele a publicat un interviu exact când era Maia mică și spunea așa: „Nu reușesc să fiu mama perfectă”. M-am liniștit, mi-am dat seama că toate mamele se confruntă cu exact aceeași problemă, că trebuie neapărat să fie desăvârșite și nu reușesc. Și m-am calmat, am făcut exact tot ce am știut omenește posibil ca să fiu mama pe care Maia și-ar fi dorit-o. Cât s-a putut, întrebați-o pe ea.

Ai declarat că nu-ți poți imagina viața fără Maia. Pe de altă parte, pare c-o împingi să plece din țară, să-și facă un viitor mai bun în altă parte…

Bineînțeles, am pregătit-o pentru asta, ne-am „antrenat” pentru asta. Doar nu va sta la nesfârșit într-o țară care nu știe să o pună în valoare! Nu știm să ne ocupăm nici de bătrânii, nici de copiii noștri. Asta spune suficient despre o țară. O țară care nu își respect viitorul și trecutul este o țară care nu are prezent. În momentul ăsta, după părerea mea, sistemul de învățământ și sistemul de sănătate din România sunt cele care vorbesc despre România.

Dr. Alban, starul muzicii anilor ʼ90, trimitea pachete cu cafea și țigări în România, pe vremea lui Ceaușescu! Fratele lui era student la Medicină în Timișoara

GALERIE FOTO/ Cea mai mare expoziție de jucării, în podul Muzeului de Istorie al Bucovinei. Geta și Liviu, replica românească a păpușilor Barbie și Ken