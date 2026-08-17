Aproape 16.000 de oglinzi trimit lumina spre același punct

Centrala este construită în comitatul Amdo, din regiunea Xizang, într-o zonă în care instalațiile trebuie să reziste la temperaturi foarte scăzute, vânturi puternice și radiații ultraviolete intense. Potrivit CGTN, toate cele 15.927 de heliostate au fost deja livrate și instalate, acesta fiind unul dintre cei mai importanți pași înainte de conectarea centralei la rețeaua electrică, programată pentru 2026. Potrivit China Daily, în luna octombrie s-ar putea începe funcționarea conectată la rețea.

🇨🇳China has completed another energy mega-project: the highest-standing solar plant in the World.



The Tibet Kaitou Anduo Tushuo Project is an integrated 100-megawatt (MW) Concentrating Solar Power (CSP) and 800MW Photovoltaic (PV) facility, located at an altitude of 4,650 metres… pic.twitter.com/6jJfKmYFfg — Dovydas Vitkauskas (@Dovydas44444) July 4, 2026

Centrala funcționează diferit față de parcurile fotovoltaice obișnuite. Cele aproape 16.000 de oglinzi, numite heliostate, nu transformă direct lumina soarelui în electricitate. Fiecare oglindă urmărește poziția soarelui și își modifică permanent orientarea pentru a reflecta lumina spre receptorul amplasat în centrul instalației. Câmpul de heliostate acoperă aproximativ 800.000 de metri pătrați, iar lumina este concentrată spre turnul central al centralei, aflat la o înălțime de 210 metri.

Energia concentrată încălzește sărurile topite până la temperaturi de aproximativ 560°C. Căldura acumulată este apoi folosită pentru producerea aburului, care pune în mișcare turbinele conectate la generatoare electrice.

Poate produce electricitate și după apus

Unul dintre cele mai importante avantaje ale centralei este capacitatea de a stoca energia sub formă de căldură. Într-un parc fotovoltaic obișnuit, producția scade puternic atunci când lumina soarelui dispare. La Tushuo, energia captată în timpul zilei poate fi păstrată în sărurile topite și folosită ulterior.

Sistemul este proiectat pentru opt ore de stocare termică, ceea ce înseamnă că centrala poate continua să genereze electricitate și după apusul soarelui. Această capacitate este importantă pentru o rețea în care crește ponderea surselor regenerabile, deoarece energia acumulată în timpul zilei poate fi folosită în orele în care producția solară directă nu mai este disponibilă.

O centrală construită la peste 4.650 de metri altitudine

Altitudinea care transformă proiectul într-un record mondial a fost și una dintre principalele dificultăți pentru constructori. Centrala este ridicată la peste 4.650 de metri deasupra nivelului mării, într-o regiune cu frig sever, vânturi puternice și radiație ultravioletă intensă. Inginerii au dezvoltat pentru heliostate structuri ușoare, dar foarte rigide, capabile să reziste rafalelor puternice. Sistemele care controlează orientarea oglinzilor trebuie, în același timp, să păstreze o precizie foarte mare pentru ca lumina reflectată de mii de suprafețe să ajungă în zona receptorului.

Imagine generată cu AI

Oglinzile au și straturi de protecție împotriva radiațiilor ultraviolete, iar pentru realizarea lor a fost construită o linie automatizată de producție destinată condițiilor de mare altitudine. Capacitatea liniei ajunge la aproximativ 6.000 de metri pătrați de heliostate pe zi, potrivit informațiilor despre proiect.

255 de milioane kWh pe an pentru aproximativ 50.000 de locuințe

După conectarea la rețeaua electrică, centrala de 100 MW ar urma să producă aproximativ 255 de milioane de kilowați-oră de electricitate pe an. Potrivit estimărilor prezentate de CGTN, această cantitate de energie ar fi suficientă pentru consumul a aproximativ 50.000 de gospodării.

Producția centralei ar permite, de asemenea, economisirea a aproximativ 60.000 de tone de cărbune standard în fiecare an. În același timp, dezvoltatorii estimează că instalația va reduce emisiile de dioxid de carbon cu aproximativ 165.000 de tone anual.

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