Margherita de la Clejani a decis să se facă fată serioasă și a recurs la transformări.

Margherita de la Clejani, care nu are un iubit, este fiica binecunoscuților cântăreți de muzică de petrecere Viorica și Ioniță de la Clejani.

Margherita, care în vara acestui an a realizat un pictorial incendiar la piscină, a decis să facă niște schimbări în viața ei. Astfel, focoasa brunetă și-a tăiat părul mai scurt și a renunțat la rochiile foarte scurte și foarte decoltate, după cum a declarat chiar ea într-un interviu pe care i l-a acordat unui post de televiziune.

Tranformarea prin care a trecut Margherita de la Clejani l-a dat gata pe tatăl vedetei, Ioniță de la Clejani fiind extrem de încântat de cum arată fiica sa acum.

„A sosit momentul pentru o schimbare în viața mea. Am 25 de ani, sunt într-o altă etapă din viață mea. Gata, am devenit mai serioasă. M-am tuns scurt, nu mai port rochițe atât de scurte. Am început să port rochii mai lungi, să mă tund mai scurt, să fiu o doamnă mai serioasă.

Tatăl meu e foarte încântat de noul meu look, spune că sunt o domniță în toată regulă, că am un aer mai artistocrat. Marga acum e mai serioasă, s-a schimbat”, a declarat Margherita de la Clejani într-un interviu pentru emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D.