Acestea sunt doar câteva dintre proiectele de protecție a mediului în care Șerban Copoț a fost implicat de-a lungul timpului. Preocuparea lui „cu acte-n regulă” pentru mediu datează din anul 2006, atunci când a înființat asociația „Generația verde”, din pură dorință de a face ceva pentru natura din România.

„A venit ca o soluție la frustrările pe care le aveam după o plimbare prin Deltă, unde văzusem dimensiunea nepăsării noastre. Era plin de gunoaie, era sinistru. Și în țară, în general, natura era într-un stadiu deplorabil, albiile râurilor erau pline de gunoaie. Când am înființat asociația, am vrut să-i fac pe oameni conștienți de ceea ce se întâmplă, am zis să profit de popularitatea pe care o aveam atunci pentru a atrage atenția asupra acestui subiect. Aveam și experiență, fusesem implicat în campania antidrog și am vrut să folosesc aceste lucruri și capitalul de imagine într-un scop mai presus de autografe, albume și viața de trupă”, declară Șerban Copoț.

Șerban va lansa în curând un program național amplu, pentru a stimula apropierea tinerilor de natură. „Simt că trebuie să fac ceva să o protejez. Natura nu vorbește, doar face. Și mi se pare atât de justă abordarea aceasta, în care tu iei apărarea necuvântătoarelor, încât mi se pare că dau și eu ceva înapoi, pentru că natura ne dă totul”, declară Șerban Copoț.



